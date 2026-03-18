Разочарованият Мане: Има твърде много корупция в нашата игра, която убива страстта на милиони фенове

Звездата на Сенегал Садио Мане изрази дълбокото си възмущение от решението на КАФ да отнеме по служебен път спечелената от тима Купа на африканските нации и да я присъди на Мароко. “Лъвовете на Теранга” спечелиха с 1:0 финала срещу домакините на турнира след продължения, но снощи бяха лишени от своя трофей, тъй като в добавеното време на срещата напуснаха терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа, но бяха окуражени да доиграят мача именно от 33-годишното крило.
Мане реагира на решението на КАФ с две публикации в Инстаграм, които впоследствие изтри. Едната беше негова снимка с трофея, допълнена от коментара: “Светът знае истинските шампиони”, а другата беше критично изявление. “Случилото се стигна твърде далеч. Това не е футболът, за който се борим, нито Африка, в която вярваме. Има твърде много корупция в нашата игра, която убива страстта на милиони фенове по целия континент. Играчите дават всичко от себе си на терена, но решенията извън него определят мачовете и трофеите. Дълбоко разочарован съм не само за Сенегал, но и за африканския футбол като цяло. Ние заслужаваме нещо по-добро. Феновете заслужават справедливост, прозрачност и уважение”, написа звездата на Ал-Насър.
Междувременно, публикациите на Мане в Инстаграм относно спечелването на трофея бяха заляти от заядливи коментари на марокански фенове, но има и и редица съобщения в подкрепа на играча и Сенегал.
