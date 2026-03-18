Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сенегал
Разочарованият Мане: Има твърде много корупция в нашата игра, която убива страстта на милиони фенове

  • 18 март 2026 | 13:27
  • 1034
  • 0

Звездата на Сенегал Садио Мане изрази дълбокото си възмущение от решението на КАФ да отнеме по служебен път спечелената от тима Купа на африканските нации и да я присъди на Мароко. “Лъвовете на Теранга” спечелиха с 1:0 финала срещу домакините на турнира след продължения, но снощи бяха лишени от своя трофей, тъй като в добавеното време на срещата напуснаха терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа, но бяха окуражени да доиграят мача именно от 33-годишното крило.

Мане реагира на решението на КАФ с две публикации в Инстаграм, които впоследствие изтри. Едната беше негова снимка с трофея, допълнена от коментара: “Светът знае истинските шампиони”, а другата беше критично изявление. “Случилото се стигна твърде далеч. Това не е футболът, за който се борим, нито Африка, в която вярваме. Има твърде много корупция в нашата игра, която убива страстта на милиони фенове по целия континент. Играчите дават всичко от себе си на терена, но решенията извън него определят мачовете и трофеите. Дълбоко разочарован съм не само за Сенегал, но и за африканския футбол като цяло. Ние заслужаваме нещо по-добро. Феновете заслужават справедливост, прозрачност и уважение”, написа звездата на Ал-Насър.

Междувременно, публикациите на Мане в Инстаграм относно спечелването на трофея бяха заляти от заядливи коментари на марокански фенове, но има и и редица съобщения в подкрепа на играча и Сенегал.

Следвай ни:

Снимки: Imago

