Чешки милиардер вече е най-големият акционер в Уест Хам

Чешкият милиардер Даниел Кретински е увеличил днес дела си в английския клуб Уест Хам до около 43%, като стана най-големият акционер в клуба, след оставката на съпредседателя Дейвид Съливан, който трябваше да изтърпи обвинения в неправомерно поведение. 1890 Holdings, която е част от EP Group на Кретински, увеличи дела си от 27% на 43, след като самата компания придоби първите си дялове през ноември 2021-а, след като сключи сделка със съпредседателката на Уест Хам - Ванеса Голд. Очаква се днешната сделка да бъде финализирана през следващите няколко седмици и обявена от съда.

Полицията разследва бившия собственик на Уест Хам

Съливан подаде оставка с незабавен ефект миналата седмица, след като "Би Би Си" в своя разследваща документална поредица Би Би Си Панорама, паралелно с вестник „Таймс“, публикуваха общо разследване на поведението му, в което го обвиняват в „сексуална експлоатация и хищническо поведение“ спрямо жени „от десетилетия насам“. Съливан отрече обвиненията, но под обществения натиск беше принуден да се оттегли от управлението на „чуковете“, които изпаднаха от Висшата лига в Лига Чемпиъншип. Чешкият бизнесмен и Ванеса Голд заявиха в съвместно изявление, публикувано от клуба, че са „силно загрижени“ от разкритията в разследването, проведено от вестник „Таймс“ и телевизионното предаване „Панорама“.

Голяма промяна в Уест Хам след изпадането

„Цялото ръководство на Уест Хям беше изненадано, тъй като не сме имали никаква информация до преди месец, когато той ни информира, че някои от разследванията и обвиненията могат да се появят в медиите“, заявиха от клуба. Уест Хям изпадна за първи път от сезон 2011/12 във второто ниво, но запази мениджъра си Нуно Еспирито Санто и това би трябвало да даде малко стабилност, на фона на имиджовите щети в управлението. „Нашата цел е да стабилизираме Уест Хем Юнайтед, да запазим колкото се може повече от ключовите ни играчи и под ръководството на Нуно Еспирито Санто да си осигурим незабавно завръщане в Премиър Лийг“, се казва във втората част на изявлението на Борда на клуба.

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Снимки: Gettyimages