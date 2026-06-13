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VNL мъже: България 0:0 Аржентина! Следете мача ТУК!

  • 13 юни 2026 | 21:13
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Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес третия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу Аржентина в среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

България излиза за нова победа срещу Аржентина
България излиза за нова победа срещу Аржентина

Двубоят е тази вечер от 21,30 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

България с първа победа във VNL след успех над Иран
България с първа победа във VNL след успех над Иран

"Лъвовете" започнаха турнира с фалстарт, след като загубиха от дебютанта в Лигата Белгия с 1:3 гейма. След това обаче, българските момчета запиха страхотна първа победа срещу Иран с 3:0.

Аржентина със загуба от Иран преди мача с България
Аржентина със загуба от Иран преди мача с България

От друга страна до момента Аржентина е с две поредни поражения - 1:3 от Сърбия и 0:3 от "персите".

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Двата тима играха помежду си преди броени дни в приятелска среща в Росарио преди началото на VNL, като тогава България спечели с 3:1 гейма.

БЪЛГАРИЯ - АРЖЕНТИНА 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

АРЖЕНТИНА: Лусиано Де Чеко, Херман Гомес, Лусиано Висентин, Фаусто Диас, Хоакин Галего, Николас Серба - Франко Масимино-либеро

Старши треньор: ЕДУАРДО ОРАЦИО ДИЛЕО.

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