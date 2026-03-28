Сенегал демонстративно показа и вдигна отново трофея на Африка, след което надви Перу

Сенегал победи с 2:0 Перу в приятелски мач, игран пред пълния почти до краен предел с африкански фенове „Стад дьо Франс“ в Париж, които създадоха страхотна атмосфера. Головете за африканците отбелязаха Николас Джаксън и Исмаила Сар – съответно в края на първото полувреме и началото на второто.
Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал
Резултатът обаче съвсем не бе най-интересното нещо в тази контрола. Срещата бе първа за Сенегал след станалия вече прословут финал за Купата на африканските нации и решението на Африканската конфедерация по футбол (CAF) да присъди служебна победа за мароканците и съответно те да бъдат обявени за шампиони.
Поради тази причина сенегалците не пропуснаха отново да демонстрират категорично несъгласието си с това и съвсем умишлено показаха и вдигнаха на специален подиум трофея на Африка преди началото на днешния двубой. Това се случи след 10-минутен концерт на легендата на сенегалската музика Юсу Ндур, придружен от видео, проследяващо спорния финал с Мароко. В него впрочем нямаше никакво споменаване на епизода, в който „лъвовете от Таранга“ напуснаха терена след отсъдената дузпа за мароканците
Сенегал иначе излезе напред в 41-вата минута. Тогава Ибрахим Мбайе подаде към Николас Джаксън, а нападателят на Байерн отблизо завърши за 1:0.
В началото на втората част „лъвовете от Таранга“ удвоиха аванса си. Исмаила Сар се възползва от щастлив рикошет в играч на Перу и излезе сам срещу стража Педро Галезе, като не сгреши – 2:0 за Сенегал. Африканците имаха и някои други добри ситуации, но срещата завърши без повече голове.
