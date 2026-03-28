Сенегал демонстративно показа и вдигна отново трофея на Африка, след което надви Перу

Сенегал победи с 2:0 Перу в приятелски мач, игран пред пълния почти до краен предел с африкански фенове „Стад дьо Франс“ в Париж, които създадоха страхотна атмосфера. Головете за африканците отбелязаха Николас Джаксън и Исмаила Сар – съответно в края на първото полувреме и началото на второто.

Резултатът обаче съвсем не бе най-интересното нещо в тази контрола. Срещата бе първа за Сенегал след станалия вече прословут финал за Купата на африканските нации и решението на Африканската конфедерация по футбол (CAF) да присъди служебна победа за мароканците и съответно те да бъдат обявени за шампиони.

Senegal present the Africa Cup of Nations trophy before their friendly against Peru despite having their title stripped.



Senegal initially won the AFCON final before CAF announced 57 days later that its appeal board had declared Morocco 3-0 winners instead.



A day after that… pic.twitter.com/ZR5Bj657ks — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 28, 2026

Поради тази причина сенегалците не пропуснаха отново да демонстрират категорично несъгласието си с това и съвсем умишлено показаха и вдигнаха на специален подиум трофея на Африка преди началото на днешния двубой. Това се случи след 10-минутен концерт на легендата на сенегалската музика Юсу Ндур, придружен от видео, проследяващо спорния финал с Мароко. В него впрочем нямаше никакво споменаване на епизода, в който „лъвовете от Таранга“ напуснаха терена след отсъдената дузпа за мароканците

Сенегал иначе излезе напред в 41-вата минута. Тогава Ибрахим Мбайе подаде към Николас Джаксън, а нападателят на Байерн отблизо завърши за 1:0.

В началото на втората част „лъвовете от Таранга“ удвоиха аванса си. Исмаила Сар се възползва от щастлив рикошет в играч на Перу и излезе сам срещу стража Педро Галезе, като не сгреши – 2:0 за Сенегал. Африканците имаха и някои други добри ситуации, но срещата завърши без повече голове.

Снимки: Gettyimages