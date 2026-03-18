Сенегал побесня след безпрецедентно отнетата титла на Африка, бивш селекционер директно обвини Инфантино

В Сенегал логично реагираха гневно на безпрецеденото решение на Африканската футболна конфедерация (КАФ) да отнеме титлата на Африка на тима и да я даде на Мароко. Това шокиращо решение дойде два месеца след скандалния финал, в който сенегалците напуснаха терена в знак на протест за отсъдената дузпа за домакините. Впоследствие дузпата бе пропусната от Браим Диас, а “лъвовете от Таранга” триумфираха в продъженията с 1:0.

Веднага Сенегалската футболна федерация (ФСФ) обяви, че ще подаде жалба срещу решението да присъди служебна загуба на Сенегал във финала на Купата на Африка и да обяви Мароко за шампион. От там посочват, че “осъждат това несправедливо, безпрецедентно и неприемливо решение, което дискредитира африканския футбол“.

„За да защити своите права и интересите на сенегалския футбол, федерацията ще подаде възможно най-скоро жалба пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария”, подчерта ръководният орган на сенегалския футбол в отговор на решението, обявено снощи от КАФ.

@GaindeYi) March 18, 2026

Бурна бе реакцията и на част от сенегалските национали, които логично се виждаха шампиони. “Ще наговоря лудости, ако проговоря”, заяви един от титулярите на Сенегал във финала пред вестник “Екип“, след като научи за решението.

Муса Ниаките от Лион публикува серия от снимки в социалните си мрежи, на които вдига трофея от Купата на Африка, придружени с посланието: „Елате да си ги вземете“ (визирайки медала и купата си). „Това не е изкуствен интелект, реално е“, добави той.

@lequipe) March 18, 2026

Пап Демба Диоп, играч на Тулуза и младежки национал на Сенегал, пък написа: „Мисля, че се намираме в страната на лудите“. Източник от Сенегалската футболна федерация призна пред „Екип“: „Възмутени сме. На 29 март има заседание на Изпълнителния комитет на Африканската футболна конфедерация, ще бъде Трета световна война“.

Хабиб Диара, сенегалският полузащитник на Съндърланд, реагира на решението, като публикува свои снимки с трофея, придружени от множество смеещи се емотикони. Пате Сис, полузащитник на Райо Валекано, пък постна няколко свои снимки в социалните мрежи, на които позира с медала и титлата от Купата на Африка, придружени с категорично послание: „Можете да дадете още три гола на ревльовците“.

@ESPNAfrica) March 17, 2026

Най-бурна засега обаче бе реакцията на френския треньор Клод Льо Роа, селекционер на Сенегал между 1990 и 1992 г г. и печелил Купата на Африканските нации с Камерун през 1988 г. “Нито за секунда не бих си представил, че КАФ може да стигне толкова далеч по този път на абсурда. Когато виждате как господин Патрис Мотсепе, който е васал на Джани Инфантино (президента на ФИФА), управлява КАФ и как от самото начало искаше да даде тази купа на Мароко... Мароко направи страхотна Купа на африканските нации и заслужаваше да спечели турнира, но на финала Сенегал беше по-добър“, заяви 78-годишният ветеран.

« On a affaire à des irresponsables. Infantino joue sur la cupidité des présidents africains pour garder sa place. Il n'est pas innocent dans cette décision. » pic.twitter.com/Mk1BMuD72Z — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 17, 2026

Инфантино игнорира всички съдийски решения. Често съм говорил за Инфантино, който се мисли за Тръмп на африканския футбол и смята, че има пълното право да управлява финалните турнири. Зад всичко това стоят много мътни сделки, много споразумения при закрити врата. Мисля, че това все още не е приключило и Сенегал ще получи своето в края на тази история. Но това е жалко за имиджа, който КАФ създава. Ще има апелативна комисия, а след това, в зависимост от решението, ще се намеси и CAS (Спортният арбитражен съд). Но смятам, че това решение, за съжаление на този континент, който толкова много обичам, ще разсмее целия футболен свят", добави Льо Роа.