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  3. От Арсенал работят по привличането на гръцки национал

От Арсенал работят по привличането на гръцки национал

  • 13 юни 2026 | 19:48
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Шампионът на Премиър лийг Арсенал работи по привличането на гръцкия атакуващ халф Христос Цолис, твърди авторитетното издание "Атлетик". „Артилеристите“ искат да привлекат крилото на белгийския шампион ФК Брюж, като трансферна сума около 40 милиона евро се счита за достатъчна, за да се осъществи сделката. Според Дейвид Орнстийн, подобна сделка по никакъв начин няма да рефлектира върху желанието на Микел Артета да привлече Морган Роджърс от Астън Вила.

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Цолис има договор с белгийците до 2029 година, а Кристъл Палас също прояви интерес към него в Англия преди година. Тогава обаче самият футболист не беше особено ентусиазиран от преминаване в Палас и предпочете да остане на стадион "Ян Брейдел", където помогна за спечелването на шампионската титла на Белгия.

„Когато видиш бързината и скоростта му, направо се чудиш какво прави във втора лига на Германия. Пристигането му в Брюж е най-правилната стъпка, която можеше да осъществим и той, а и ние като клуб“, коментира наставникът на „синьо-черните“ Иван Леко.Гръцкият национал изигра страхотен сезон с Брюж, отбелязвайки 22 гола и направи 29 асистенции в 52 мача, превръщайки се във важен коз в атаката на белгийския отбор, който го привлече за 6,5 милиона евро от германския втородивизионен Фортуна Дюселдорф през 2024-а година.

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Снимки: Gettyimages

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