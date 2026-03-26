Сенегал не само, че не смята да връща трофея, но ще го показва в Париж

Футболната федерация на Сенегал е взела решението да покаже трофея от Купата на африканските нации преди контролата с Перу на “Стад дьо Франс” тази събота. Местните ръководители трябваше да вземат решение дали отборът да се появи в титлата, след като на 17 март Африканската футболна конфедерация реши да отнеме отличието от Сенегал и да го присъди на Мароко след скандалите на финала. Сенегалците вчера официално подадоха жалба срещу това решение в спортния арбитражен съд, а днес обявиха, че преди мача с Перу ще има специална церемония, на която трофеят ще бъде представен пред феновете.

Адвокатите на Сенегалската футболна федерация дадоха днес пресконференция, на която заявиха, че с днешна дата няма решение, което да задължава страната да върне купата, медалите и паричната награда, която страната е получила.