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Саръбоюков с нова победа и рекорд в Инсбрук

  • 13 юни 2026 | 21:57
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Световният бронзов медалист в скока на дължина Божидар Саръбоюков спечели турнира от сериите Golden Fly (World Athletics Continental Tour Challenger) в Инсбрук (Австрия) днес. Възпитаникът на Димитър Карамфилов се наложи с постижение от 8.18 метра (0.0 м/сек). С този резултат той подобри и рекорда на турнира.

Саръбоюков обаче започна състезанието с три фала. Едва при четвъртото си излизане в сектора българинът се приземи на 8.05 м (+0.1 м/сек) и поведе класирането. Последва опит от 8.18 м (0.0 м/сек), което беше нов рекорд на турнира. При последната си поява в сектора възпитаникът на Димитър Карамфилов се приземи на 8.12 м.

През 2024 г. Саръбоюков зае второ място на турнира от сериите Golden Fly в Инсбрук с постижение от 8.04 м.

Това беше четвърти старт за сезона за европейския шампион в зала от Апелдорн 2025. Първите му три участия бяха на турнирите от Диамантената лига. При първата си изява в Шанхай той завърши втори с 8.07 м, последва трето място в Сямън с 8.29 м, а само преди броени дни талантът от Харманли постигна и първата си победа, след като се наложи в Рим в последен опит с 8.26 м.

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