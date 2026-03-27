Селекционерът на Сенегал категоричен: Знаем, че сме африкански шампиони

Селекционерът на националния тим но футбол на Сенегал Пап Буна Тиау заяви, че няма съмнение, че отборът му е африкански шампион, въпреки че титлата му беше отнета по-рано този месец и добави, че турнирите трябва да се печелят на терена. В първи коментар, откакто Апелативният съвет на Африканската футболна конфедерация присъди на Мароко титлата от Купата на африканските нации, Тиау каза: „Знаем, че сме африкански шампиони“. Съставът на Сенегал е в Париж, за да играе приятелски мач срещу Перу на „Стад дьо Франс“, а на пресконференцията преди двубоя Тиау заяви, че иска отборът му да се съсредоточи върху играта и да избегне противоречията около решението на ръководния орган на африканския футбол.

Сенегал не само, че не смята да връща трофея, но ще го показва в Париж

„Най-важното е да не се разсейваме“, добави Пап Буна Тиау, който беше в основата на спорното напускане на терена по време на финала с Мароко и беше строго наказан за действията си. На него ще му бъде позволено да води Сенегал на Световното първенство през юни, а след контролата в събота тимът ще има още един приятелски мач срещу Гамбия в Дакар във вторник. „Знаем, че сме африкански шампиони. Ще продължим да работим, за да спечелим още трофеи. Ясно ни е, че турнирите и трофеите се печелят на терена. Направихме го - ние сме африкански шампиони“, подчерта Тиау, цитиран от агенция Reuters.

Президентът на футболната федерация на Сенегал: Ще водим морален кръстоносен поход

Снимки: Gettyimages