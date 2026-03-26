  Президентът на футболната федерация на Сенегал: Ще водим морален кръстоносен поход

Президентът на футболната федерация на Сенегал: Ще водим морален кръстоносен поход

  • 26 март 2026 | 21:08
Президентът на сенегалската футболна федерация Абдулайе Фол смята да поведе „кръстоносен поход“ срещу решението на Африканската футболна федерация (CAF) да отнеме титлата на Сенегал от Купата на африканските нации и да я връчи на Мароко.

Сенегал загуби служебно мача, проведен в Рабат 18 януари, защото напусна терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа за Мароко в последните минути на редовното време. „Лъвовете от Теранга“ се завърнаха на терена след 14 минути, за да спечелят мача с 1:0 след продължения, но апелативният съвет на ръководния орган на африканския футбол (CAF) замени този резултат миналата седмица и присъди служебна победа за Мароко.

Според федерацията на Сенегал правните действия, които се предприемат, ще променят футболния свят и може да подкопаят принципа, че съдийските решения са финални. 

Сенегал не само, че не смята да връща трофея, но ще го показва в Париж
Сенегал не само, че не смята да връща трофея, но ще го показва в Париж

„Това не може да бъде прието като истинско съдебно решение - то е толкова грубо, толкова абсурдно, толкова ирационално. То открито нарушава правилата на играта и принципа, че съдийските отсъждания трябва да са финални. Ако Спортният арбитражен съд отсъжда срещу Сенегал, победителите в следващото Световно първенство могат да бъдат решени в адвокатски кантори, вместо на терена“, заяви адвокатът Хуан де Диос Креспо Перес, представляващ футболната федерация на Сенегал.

Президентът Абдулайе Фол обясни, че решението няма да бъде прието и страната ще се бори титлата от Купата на африканските нации да бъде върната.

Сенегал се обърна официално към Арбитража в Лозана за отнемането на титлата на Африка
Сенегал се обърна официално към Арбитража в Лозана за отнемането на титлата на Африка

„Изправени сме пред административна кражба и федерацията ни отказва да я приеме. Ще водим морален и правен кръстоносен поход“, заяви Фол.

Подобна процедура обикновено отнема от 9 до 12 месеца, но от ръководния орган на сенегалския футбол искат Спортният арбитражен съд да ускори процеса, след като вчера решението беше обжалвано официално.

От Атлетико Мадрид искат да пресекат амбициите на Барселона с нов договор за Хулиан Алварес

Играят се 7 мача от плейофите за Мондиал 2026

