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Съставите на Катар и Швейцария (гледайте на живо)
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  3. Съставите на Катар и Швейцария (гледайте на живо)

Съставите на Катар и Швейцария (гледайте на живо)

  • 13 юни 2026 | 20:51
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Тази вечер отборите на Катар и Швейцария се изправят един срещу друг в първия си мач от Група "B" на Световното първенство по футбол 2026. Сблъсъкът се провежда на емблематичния стадион „Леви'с Стейдиъм“ в Сан Франциско. Докато за опитния швейцарски тим това е впечатляващо 13-о участие на световни финали (и шесто поредно), за азиатския шампион Катар това е едва второ появяване на най-голямата футболна сцена. Голямата разлика е, че този път катарците си извоюваха класирането чрез редовните квалификации, след като дебютът им през 2022 г. беше автоматичен в ролята им на домакини.

Любопитен факт е, че макар Швейцария да влиза в двубоя като абсолютен фаворит, единственият официален мач в историята между тези две нации завършва с шокираща победа за Катар. През ноември 2018 г. в приятелска среща, изиграна в Лугано, катарците побеждават „кръстоносците“ с 1:0 с късен гол на звездата си Акрам Афиф. Сега швейцарците, водени от Гранит Джака, ще търсят реванш на американска земя, докато Катар ще се опита да спечели първите си точки на Световно първенство извън родината

Селекционерът на Катар Хулен Лопетеги е избрал да започне този мач с Акрам Афиф, Емдмилсон Жуниор и Юсуф Абдурисаг в атака. В средата на терена пък ще действат Джасем Габер, Иса Лайе и Асим Мадибо.

Мурат Якин пък залага на Бреел Емболо, Дан Ндойе и Рубен Варгас в предни позиции. Халфовата линия пък ще е съставена от Гранит Джака, Ремо Фройлер, Денис Закария и Михаел Абишер.

КАТАР: Абунада, Мигел, Лайе, Габер, Алуи, Ахмед, Куки, Мадибо, Едмилсон, Афиф, Абдурисаг

ШВЕЙЦАРИЯ: Кобел, Елведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Ебишер, Емболо, Ндой, Варгас

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Снимки: Gettyimages

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