Съставите на Катар и Швейцария (гледайте на живо)

Тази вечер отборите на Катар и Швейцария се изправят един срещу друг в първия си мач от Група "B" на Световното първенство по футбол 2026. Сблъсъкът се провежда на емблематичния стадион „Леви'с Стейдиъм“ в Сан Франциско. Докато за опитния швейцарски тим това е впечатляващо 13-о участие на световни финали (и шесто поредно), за азиатския шампион Катар това е едва второ появяване на най-голямата футболна сцена. Голямата разлика е, че този път катарците си извоюваха класирането чрез редовните квалификации, след като дебютът им през 2022 г. беше автоматичен в ролята им на домакини.

Любопитен факт е, че макар Швейцария да влиза в двубоя като абсолютен фаворит, единственият официален мач в историята между тези две нации завършва с шокираща победа за Катар. През ноември 2018 г. в приятелска среща, изиграна в Лугано, катарците побеждават „кръстоносците“ с 1:0 с късен гол на звездата си Акрам Афиф. Сега швейцарците, водени от Гранит Джака, ще търсят реванш на американска земя, докато Катар ще се опита да спечели първите си точки на Световно първенство извън родината

Селекционерът на Катар Хулен Лопетеги е избрал да започне този мач с Акрам Афиф, Емдмилсон Жуниор и Юсуф Абдурисаг в атака. В средата на терена пък ще действат Джасем Габер, Иса Лайе и Асим Мадибо.

📋 | The stage is set!

Here is #AlAnnabi’s starting XI for our #FIFAWorldCup 2026™ opener against Switzerland 🇨🇭🌍#AllForQatar 🏆 pic.twitter.com/2TtMsaYA1Z — Qatar Football Association (@QFA_EN) June 13, 2026

Мурат Якин пък залага на Бреел Емболо, Дан Ндойе и Рубен Варгас в предни позиции. Халфовата линия пък ще е съставена от Гранит Джака, Ремо Фройлер, Денис Закария и Михаел Абишер.

So starten wir in die WM

Notre onze de départ pour le premier match

Così scenderemo in campo



📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/56gTvamTFJ — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 13, 2026

КАТАР: Абунада, Мигел, Лайе, Габер, Алуи, Ахмед, Куки, Мадибо, Едмилсон, Афиф, Абдурисаг

ШВЕЙЦАРИЯ: Кобел, Елведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Ебишер, Емболо, Ндой, Варгас

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Снимки: Gettyimages