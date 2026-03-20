50 години по-късно: искат да отнемат титла на Мароко за сходен инцидент

Футболната федерация на Гвинея отправи искане до Африканската футболна конфедерация (КАФ) да преразгледа изхода от турнира за Купата на африканските нации през 1976 година. Гвинейците се позовават на това, за което Мароко получи по служебен начин титлата от последното издание на турнира след нашумелия сблъсък със Сенегал. Още по-интересното е, че сега те искат трофея именно от мароканците.

Този ход на Гвинея идва, след като КАФ отне титлата на Сенегал за 2025 година, тъй като техният отбор напусна играта по време на мач. Интересното е, че идентично нещо се е случило половин век по-рано, когато Гвинея играе срещу Мароко в решаващ мач от финалната група на турнира.

През 1976 г. финалната част от надпреварата включва група от четири отбора - Гвинея, Мароко, Нигерия и Египет, които играят всеки срещи всеки по веднъж в Етиопия. Завършилият на първо място е победител в турнира.

В последния кръг тогава съперници са Гвинея и Мароко. На мароканците тогава им е достатъчен и равен резултат, за да спечелят титлата, докато на съперника е необходима победа. Гвинея повежда в 33-тата минута с гол на Шериф Сулейман, което става повод мароканските футболисти за кратко да напуснат терена в знак на протест срещу съдийско решение. Скоро след това те се завръщат, като срещата продължава и в края на мача резултатът стана 1:1 чрез попадение на Ахмед Макру Баба (86-а минута). Така Мароко завършва на върха на групата с пет точки и спечели титлата, докато Гвинея остава на второ място.

Сега от Гвинея твърдят, че този инцидент трябва да бъде преразгледан, прилагайки същите принципи, които са използвани при решението за изминалия турнир и специално финала от 18 януари 2026 г.

