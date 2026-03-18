Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

Правителството на Сенегал призова за независимо международно разследване по подозрения за корупция в Африканската футболна конфедерация (КАФ), след като титлата на страната от Купата на африканските нации беше отнета.

Сенегал побесня след безпрецедентно отнетата титла на Африка, бивш селекционер директно обвини Инфантино

Футболната федерация на Сенегал по-рано днес обяви, че ще оспорва решението пред Спортния арбитражен съд в Лозана, с което отборът на Мароко беше обявен за континентален шампион по служебен път, въпреки загубения финал на турнира за купата на Африканските нации през януари.

The Senegalese government has called for an investigation into alleged corruption at African football's governing body after the country was stripped of the Africa Cup of Nations title.



A statement released by the Government of Senegal on Wednesday expressed “deep dismay” at the… pic.twitter.com/EYpvmpE5l4 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 18, 2026

След безпрецедентния скандал правителството на Сенегал обяви решението за „крайно незаконно и дълбоко несправедливо“ и призова да бъде започнато независимо международно разследване, за да се провери за корупция в управлението на КАФ.

"Това безпрецедентно решение, с изключителна тежест, пряко противоречи на основните принципи, на които се основава спортната етика, сред които на първо място са справедливостта, лоялността и уважението към истината на терена. То произтича от явно погрешно тълкуване на правилата, което води до грубо незаконно и дълбоко несправедливо решение.

🚨 OFFICIAL: Senegal Government Reacts to AFCON Decision 🇸🇳



The Government of Senegal has strongly rejected the decision by Confederation of African Football to strip them of the AFCON 2025 title and award it to Morocco.



Key points from the statement 👇



• Describes the… pic.twitter.com/Y94aA1NM0e — Micky Jnr (@MickyJnr__) March 18, 2026

Като поставя под въпрос резултат, постигнат в края на мач, който е бил надлежно изигран до края и спечелен в съответствие с правилата на играта, КАФ сериозно подкопава собствения си авторитет, както и легитимното доверие, което африканските народи възлагат на спортните институции на континента.

Сенегал не може да толерира административно решение, което заличава ангажираността, заслугите и спортното съвършенство. Сенегал категорично отхвърля този опит за необосновано лишаване от права. Призоваваме за започване на независимо международно разследване на твърденията за корупция в ръководните органи на КАФ.

Разочарованият Мане: Има твърде много корупция в нашата игра, която убива страстта на милиони фенове

Освен това Сенегал ще използва всички подходящи правни средства, включително пред съответните международни съдилища, за да гарантира, че справедливостта ще възтържествува и че ще бъде възстановено предимството на спортните резултати", гласи изявелението.