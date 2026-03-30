„Дипломатически шантаж“ и „спортна бандитщина“: Задържани фенове отново скараха Сенегал и Мароко

Съдбата на сенегалските привърженици, обвинени в насилие от мароканското правосъдие и задържани в столицата Рабат по време на прословутия финал за на Купата на африканските нации, се превърна в поредния обект на остри нападки между Сенегал и Мароко. Двете държави продължават да водят правна битка помежду си след скандалния мач и изненадващото решение впоследствие за служебна победа за мароканците.

Мароко осъди на затвор фенове заради действията им на финала

Става дума за 18-те фенове на Сенегал, които бяха обвинени в насилие, вандализъм и нахлуване на терена на 18 януари на стадион „Мулай Абдела“ в Рабат по време на хаотичния финал. На първа инстанция тези привърженици получиха присъди от три месеца до една година ефективен затвор от съда в Мароко. По това дело мароканската прокуратура е оценила материалните щети на над 370 000 евро.

Le sort des supporters sénégalais accusés de violences par la justice marocaine et détenus à Rabat fait l'objet d'invectives entre le Sénégal et le Maroc, qui continuent de se déchirer au sujet de la finale de la CAN

По този повод президентът на Сенегалската футболна федерация (FSF) Абдулайе Фал осъди на пресконференция действията на мароканските власти като „дипломатически шантаж“ спрямо сънародниците си, които все още са в ареста в очакване на обжалването си, насрочено за този понеделник.

Успоредно с тази процедура, адвокатите на задържаните са подали и молба за кралско помилване. Като конституционно право и изключителен прерогатив на монарха, в случая Мохамед VI, кралското помилване може да бъде приложено във всеки един момент от съдебна процедура в Мароко.

„Насилието не е дело само на сенегалски привърженици, Имаше такова и от мароканска страна, а тези хора досега не са изправени пред съда. Имаме правосъдие с двойни стандарти или просто несправедливост. Всички съжаляват за тези ексцесии, но санкциите са непропорционални. Те (б.ред. - задържаните сенегалски фенове) изглеждат като заложници в битката на Мароко да си върне трофей, който не му принадлежи", добави генералният секретар на FSF Абдулайе Соу.

Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

Изказванията по време на пресконференцията предизвикаха остра реакция от страна на базирания в Казабланка Клуб на адвокатите в Мароко. В изявление, в което се говори за „спортна бандитщина по африканските терени“, те изразиха своето „изумление, примесено с горчивина“ след сенегалските декларации, като се подиграха конкретно на „словесните неловкости“ и „средновековния речник“ на президента на Сенегалската федерация Абдулайе Фал.

Що се отнася до „дипломатическия шантаж“, за който говори Фал по повод задържаните сенегалски фенове, от Клуба на адвокатите в Мароко обясняват, че сенегалският ръководител „изглежда забравя, че никой не е над закона, особено когато вандалските прояви и нападенията са удостоверени с неопровержими видео доказателства“.

Снимки: Imago