Отборът на Еквадор се готви здраво за старта

Тимът на Еквадор проведе поредното си тренировъчно занимание преди мача си от Група Е на Световното първенство срещу Кот д'Ивоар. Южноамериканският отбор ще се изправи срещу африканския съперник в понеделник, след което ще играе със съставите на Кюрасао и Германия.

Ще припомним, че един от елитните английски рефери - Майкъл Оливър, ще пропусне точно този мач от Световното първенство, за който имаше наряд. Причината за това е, че е получил лека контузия.

От ФИФА обявиха, че Франсоа Летексие от Франция ще го замени на терена в първия ден от идната седмица.

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