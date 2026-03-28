Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

Юридическата битка между Мароко и Сенегал продължава с пълна сила. Както е известно, отношенията между двете нации са крайно изострени след прословутия финал за Купата на африканските нации и решението на Африканската конфедерация по футбол (CAF) да присъди служебна победа за мароканците и съответно те да бъдат обявени за шампиони.

Сенегал не само, че не смята да връща трофея, но ще го показва в Париж

Сенегалците пък днес предвиждат демонстративни празненства и да покажат трофея преди приятелския мач срещу Перу днес на „Стад дьо Франс“ в Париж. На свой ред президентът на клуба на адвокатите в Мароко Мурад Елажути обяви в социалните мрежи, че е упълномощил съдебен изпълнител да „констатира“ фактите преди приятелския мач.

🚨🚨 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗗𝗘𝗦 𝗔𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗦 𝗔𝗨 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗔𝗧𝗘́ 𝗨𝗡 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗙𝗔𝗜𝗧𝗦 𝗗𝗨𝗥𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟 🇸🇳 - 🇵🇪 𝗣𝗘́𝗥𝗢𝗨 𝗖𝗘𝗧 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦-𝗠𝗜𝗗𝗜 !!! 😳



UN PROCÈS VERBAL SERA… pic.twitter.com/GPpDO2NRJo — Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2026

Съдебният изпълнител ще бъде натоварен със задачата да изготви доклад под формата на протокол, в който да отбележи „самоличността на присъстващите организатори, използваните лога и действителното показване на трофея“, обясни Елажути. Той добавя, че „констатацията на съдебния изпълнител ще предостави материално доказателство за умишленото намерение да се пренебрегне авторитетът на международните спортни инстанции“.

Протоколът на този „привилегирован свидетел“ след това трябва да бъде предаден на разследващата камара на етичната комисия на ФИФА, както и на дисциплинарната комисия на организацията.

„Нарушението за незачитане е описано в член 15 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА, който санкционира всяко неспазване на решение, постановено от юрисдикционен орган на конфедерация, какъвто е Апелативният съд на CAF. Организирайки церемония за отнета титла, Сенегалската федерация извършва акт на нелоялност и неспортсменско поведение, попадащо под ударите на членове 11 и 13 от Етичния кодекс на ФИФА", казва още мароканският висш адвокат.

„Това поведение на институционално неподчинение и явно незачитане на авторитета на постановеното решение ще натежи сериозно при решението на арбитрите от Спортния арбитражен съд (TAS) в Лозана“, добавя Елажути. Именно органът в Лозана бе сезиран от Сенегалската футболна федерация, която обжалва там отнемането на титлата на Африка.

Следвай ни:

Снимки: Imago