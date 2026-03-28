Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

Юридическата битка между Мароко и Сенегал продължава с пълна сила. Както е известно, отношенията между двете нации са крайно изострени след прословутия финал за Купата на африканските нации и решението на Африканската конфедерация по футбол (CAF) да присъди служебна победа за мароканците и съответно те да бъдат обявени за шампиони.
Сенегал не само, че не смята да връща трофея, но ще го показва в Париж
Сенегалците пък днес предвиждат демонстративни празненства и да покажат трофея преди приятелския мач срещу Перу днес на „Стад дьо Франс“ в Париж. На свой ред президентът на клуба на адвокатите в Мароко Мурад Елажути обяви в социалните мрежи, че е упълномощил съдебен изпълнител да „констатира“ фактите преди приятелския мач.
Съдебният изпълнител ще бъде натоварен със задачата да изготви доклад под формата на протокол, в който да отбележи „самоличността на присъстващите организатори, използваните лога и действителното показване на трофея“, обясни Елажути. Той добавя, че „констатацията на съдебния изпълнител ще предостави материално доказателство за умишленото намерение да се пренебрегне авторитетът на международните спортни инстанции“.
Протоколът на този „привилегирован свидетел“ след това трябва да бъде предаден на разследващата камара на етичната комисия на ФИФА, както и на дисциплинарната комисия на организацията.
„Нарушението за незачитане е описано в член 15 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА, който санкционира всяко неспазване на решение, постановено от юрисдикционен орган на конфедерация, какъвто е Апелативният съд на CAF. Организирайки церемония за отнета титла, Сенегалската федерация извършва акт на нелоялност и неспортсменско поведение, попадащо под ударите на членове 11 и 13 от Етичния кодекс на ФИФА", казва още мароканският висш адвокат.
„Това поведение на институционално неподчинение и явно незачитане на авторитета на постановеното решение ще натежи сериозно при решението на арбитрите от Спортния арбитражен съд (TAS) в Лозана“, добавя Елажути. Именно органът в Лозана бе сезиран от Сенегалската футболна федерация, която обжалва там отнемането на титлата на Африка.
