Сенегал се обърна официално към Арбитража в Лозана за отнемането на титлата на Африка

Футболната федерация на Сенегал официално е подала жалба в Спортния арбитражен съд (КАС) срещу решението за отнемане на титлата на страната от Купата на африканските нации. Правителството на страната също излезе с позиция, в която призовават за официално разследване на отнемането на титлата на страната. През миналата седмица от Африканската конфедерация взеха решение да отнемат титлата на “лъвовете от Теранга” и да я присъдят на домакина Мароко, както и служебна победа с 3:0 за “атласките лъвове”.

“Жалбата на Футболната федерация на Сенегал е да бъде отменено решението за отнемане на титлата на страната от турнира за Купата на африканските нации. Тя също така изисква спиране на крайния срок за подаване на апелативна молба, докато няма официално решение на Спортния арбитражен съд с всички мотиви по казуса. Казусът ще бъде разгледан от арбитражен състав на арбитражния съд, след което ще бъде установен процедурен график,” се казва в официалното съобщение на институцията в Лозана.

Футболистите на Сенегал спечелиха титлата от турнира за Купата на африканските нации, след като спечелиха с 1:0 след продължения. Този момент обаче бе предшестван от невъобразим хаос в края на редовното време на двубоя. Тогава реферът на срещата отсъди дузпа в полза на домакините от Мароко, която предизвика гнева на “лъвовете на Теранга”. Те дори напуснаха терена в знак на протест, след което се завърнаха едва четвърт час по-късно. Това доведе до сериозно напрежение. В крайна сметка дузпата бе пропусната от играча на Реал Мадрид Браим Диас, а впоследствие Сенегал спечели.