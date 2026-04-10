Манчестър Юнайтед обяви европейско турне в четири държави

Футболистите на Манчестър Юнайтед ще има мащабно европейско турне през лятото. "Червените дяволи" ще изиграят подготвителни мачове преди сезон 2026/2027 във Финландия, Норвегия, Швеция и Ирландия. Английският клуб съобщи това в четвъртък на официалния си уебсайт.

Англичаните ще стартират лятната си подготовка на 18 юли на Олимпийския стадион в Хелзинки, където ще премерят сили с Рексъм, собственост на американските актьори Райън Рейнолдс и Роб МакЕлхени. Шест дни по-късно в норвежкия Тронхайм ще се изправят срещу Розенборг, а на 1 август в Стокхолм ги очаква мач срещу Атлетико Мадрид.

В Швеция ще изиграят и още един двубой, когато в Гьотеборг ще се срещнат с Пари Сен Жермен, а накрая, на 12 август, в Дъблин ще премерят сили с Лийдс Юнайтед.

„Радваме се, че ще играем в няколко фантастични града срещу съперници, които ще бъдат силен тест за нас. Имаме най-добрите фенове в света и тази програма ни дава чудесна възможност да се свържем с нашите привърженици в цяла Европа“, заяви футболният директор на Юнайтед Джейсън Уилкокс за клубния уебсайт.

Снимки: Gettyimages