Манчестър Юнайтед вади 120 млн. евро за двама полузащитници

Манчестър Юнайтед е готов да извади 120 милиона евро за трансфера на двама играчи от Реал Мадрид. Става въпрос за Едуардо Камавинга и Нико Пас, като аржентинецът ще бъде откупен от Комо през лятото.

Испанските медии разпространяват информация за оферта, която може да дойде от клуба от „Олд Трафорд“, и която Реал Мадрид може да обмисли. 23-годишният френски национал има договор с „белите“ до юни 2029 г. и е оценен на 50 милиона евро от специализираните сайтове.

Що се отнася до аржентинския плеймейкър, той прави изключителен сезон в Комо, с който се бори за място в Шампионската лига.

21-годишният офанзивен полузащитник има клауза за откупуване от 10 милиона евро това лято, която Реал Мадрид би решил да активира, освен ако Сеск Фабрегас не настоява да го задържи още една година или не дойде неотхвърлима оферта. Особено ако заинтересованата страна не е пряк съперник, който да застраши целите им.

Ситуацията е по-сложна с френския полузащитник, който повдига някои въпроси относно поведението си и мястото си в отбора на Алваро Арбелоа. „Камавинга не е в списъка на непродаваемите играчи и ако се появи изгодна оферта, Реал Мадрид може да обмисли неговия трансфер“, пише изданието Defensa Central.

Същият източник обаче обяснява, че „Едуардо Камавинга е щастлив в Мадрид и не мисли да започва нов проект. Той е малко разочарован от ограниченото време за игра, особено като вижда, че момчето от академията, Тиаго Питарх, е пред него във вариантите за халфовата линия. Ще видим дали французинът може да промени нещата и да убеди Алваро Арбелоа, че заслужава да бъде безспорен титуляр“.

Споменатият източник твърди, че в случай на постигане на споразумение за продажбата на двамата полузащитници за 120 милиона евро, президентът Флорентино Перес ще се опита да убеди Челси да продаде Енцо Фернандес през лятото.

Капитанът на Челси е в полезрението на „белите“ от няколко месеца, а лондонският клуб не би искал да го пусне, дори ако си възстанови инвестицията, направена през януари 2023 г., когато го привлече от Бенфика. 25-годишният световен шампион е обвързан с много дълъг договор, до 2032 г., и е много важен играч в лондонския отбор, като има 12 гола и 6 асистенции през този сезон.

