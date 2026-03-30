Манчестър Юнайтед започна преговори за Сандро Тонали

Манчестър Юнайтед ще се опита да привлече халфа на Нюкасъл Сандро Тонали.
Според информация на трансферния експерт Фабрицио Романо, „червените дяволи“ вече са потвърдили интереса си към италианеца и са осъществили първоначални контакти с неговите агенти.
Към момента не са постигнати никакви договорки и преговорите не са в напреднала фаза. От Нюкасъл очакват през лятото да има сериозна активност на трансферния пазар около Тонали.
През настоящия сезон италианският национал взе участие в 47 мача във всички турнири, в които се отличи с 3 гола и 7 асистенции.
