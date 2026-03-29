Бербатов: Шешко всява страх у съперниците

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов вярва, че настоящият централен нападател на тима Бенямин Шешко всява страх у противниковите отбори. Лятното попълнение от РБ Лайпциг трябваше да понесе несправедливи критики в началото на престоя си, но се радва на изключителна 2026 година до момента, като дори спечели наградата за Играч на месеца на клуба за февруари. Въпреки че е изиграл пълни 90 минути само веднъж след идването на Майкъл Карик начело – при загубата с 1:2 от Нюкасъл – словенският национал се изкачи до върха в голмайсторската листа на клуба, делейки първото място с Брайън Мбемо. Той има осем гола в последните си 11 мача във всички турнири за „червените дяволи“, а Бербатов е видимо впечатлен от това, което вижда от 22-годишния футболист.

„Той притежава всички необходими качества в момента, всичко при него работи добре“, заяви Бербатов по време на гостуването си в официалния подкаст на клуба „Inside Carrington“.

„Надявам се да продължи по същия начин. Мисля, че в момента нещата се развиват добре за него и бавно, но сигурно всичко си идва на мястото. Предпочитам да е така. Искам той бавно, но сигурно да натрупа тази увереност, да вкарва голове, защото двете неща са свързани. Когато вкарваш, придобиваш увереност. Той намира своето място в отбора, но дори и когато е на пейката, самото му появяване на терена вече носи заплаха и всява страх у съперника, а това води и до голове“, добави българинът.

„Много е хубаво да го виждаш как влиза от резервната скамейка и понякога бележи. Или пък започва като титуляр и пак вкарва. Честно казано, не ме интересува какви голове вкарва, стига топката да влиза в мрежата. Докато не изградиш тази увереност, знаеш, че когато стъпиш на терена, головете са гарантирани“, каза още Берба.

Благоевградчанинът, който отбеляза 56 гола в 149 мача за „червените дяволи“ между 2008 и 2012 г., е почитател на начина, по който Карик е накарал отбора да играе, откакто пое поста на старши треньор по-рано тази година.

„Мисля, че отборът играе наистина, наистина добър футбол. И наистина е удоволствие да се гледа. Всеки път си казваш, че можем и повече, защото сме на трето място, ако не се лъжа. Така че, ето ни. Мисля, че заслугата е на целия отбор. Лесно е да посочиш този или онзи играч и веднага можеш да кажеш Бруно [Фернандеш], Каземиро, Шешко с головете, които вкарва, [Матеус] Куня. Заслугата е на всички, не би било честно спрямо целия тим. Като отбор, изведнъж те започнаха да играят един за друг. Сякаш, като погледнеш наляво, назад, напред, искаш да играеш за себе си и за отбора. Те постигнаха този синхрон на терена. Сега е чисто удоволствие, когато гледам, си казвам: „О, Боже мой“. Продължавайте така, момчета! Асистенциите на Бруно, головете на Шешко, пламъкът на Каземиро да отнеме топката. Защитата също се подобри. Всичко в момента тече гладко и свободно и се надявам до края на сезона да виждаме още от това“, завърши Бербатов.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages