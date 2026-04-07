  3. Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

  • 7 апр 2026 | 12:24
Манчестър Юнайтед обяви официално, че Хари Магуайър е подписал нов договор с клуба, обвързвайки бъдещето си с "червените дяволи" до юни 2027 г. В споразумението с 33-годишния бранител е включена и опция за удължаване с още една допълнителна година.

Самият Магуайър заяви по повод новия си контракт: "Да представлявам Манчестър Юнайтед е най-голямата чест. Това е отговорност, която кара мен и семейството ми да се гордеем всеки ден. Щастлив съм да удължа престоя си в този невероятен клуб за поне осем сезона и да продължа да играя пред нашите специални фенове, за да създаваме още невероятни моменти заедно“.

Амбицията и потенциалът на този вълнуващ отбор се усещат. Решимостта в целия клуб да се борим за големи трофеи е видима за всички и съм уверен, че най-добрите ни моменти заедно тепърва предстоят", добавя централният бранител пред клубния сайт.

Футболният директор на Манчестър Юнайтед Джейсън Уилкокс пък каза: „Хари олицетворява манталитета и устойчивостта, необходими, за да играеш за Манчестър Юнайтед. Той е изключителен професионалист, който носи безценен опит и лидерски качества на нашия млад и амбициозен състав.

Хари, както всички в клуба, е напълно решен да помогне на Манчестър Юнайтед да постига редовни и устойчиви успехи“.

Централният защитник е изиграл 266 мача за „червените дяволи“ във всички турнири и е вкарал 17 гола, откакто се присъедини към тях през 2019 г. от Лестър. За този период той спечели два трофея - ФА Къп и "Карабао Къп", като преживя немалко трудни моменти, но в момента под ръководството на Майкъл Карик се радва на доста по-добри дни.

Още от Футбол свят

Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

  • 7 апр 2026 | 11:42
  • 3075
  • 2
Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура

Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура

  • 7 апр 2026 | 10:49
  • 2224
  • 0
Винисиус към стар познайник: Ще те убия!

Винисиус към стар познайник: Ще те убия!

  • 7 апр 2026 | 10:14
  • 4802
  • 4
Треньорът на Минесота разкри подробности за състоянието на Хамес Родригес

Треньорът на Минесота разкри подробности за състоянието на Хамес Родригес

  • 7 апр 2026 | 08:02
  • 2928
  • 0
Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

  • 7 апр 2026 | 08:00
  • 4040
  • 9
Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

  • 7 апр 2026 | 06:30
  • 7012
  • 33
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров допусна рибрейк

Григор Димитров допусна рибрейк

  • 7 апр 2026 | 11:58
  • 8161
  • 22
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 1616
  • 1
Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

  • 7 апр 2026 | 06:30
  • 7012
  • 33
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 4008
  • 15
Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

  • 7 апр 2026 | 07:30
  • 2290
  • 1
Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 7 апр 2026 | 07:00
  • 4176
  • 5