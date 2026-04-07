Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

Манчестър Юнайтед обяви официално, че Хари Магуайър е подписал нов договор с клуба, обвързвайки бъдещето си с "червените дяволи" до юни 2027 г. В споразумението с 33-годишния бранител е включена и опция за удължаване с още една допълнителна година.

Самият Магуайър заяви по повод новия си контракт: "Да представлявам Манчестър Юнайтед е най-голямата чест. Това е отговорност, която кара мен и семейството ми да се гордеем всеки ден. Щастлив съм да удължа престоя си в този невероятен клуб за поне осем сезона и да продължа да играя пред нашите специални фенове, за да създаваме още невероятни моменти заедно“.

„Амбицията и потенциалът на този вълнуващ отбор се усещат. Решимостта в целия клуб да се борим за големи трофеи е видима за всички и съм уверен, че най-добрите ни моменти заедно тепърва предстоят", добавя централният бранител пред клубния сайт.

Футболният директор на Манчестър Юнайтед Джейсън Уилкокс пък каза: „Хари олицетворява манталитета и устойчивостта, необходими, за да играеш за Манчестър Юнайтед. Той е изключителен професионалист, който носи безценен опит и лидерски качества на нашия млад и амбициозен състав.

Хари, както всички в клуба, е напълно решен да помогне на Манчестър Юнайтед да постига редовни и устойчиви успехи“.

🚨 Harry Maguire: "Representing Man United is the ultimate honour. It is a responsibility that makes myself and my family proud every single day".



"I'm delighted to extend my journey at this incredible club to at least eight seasons and continue to play in front of our special…

Централният защитник е изиграл 266 мача за „червените дяволи“ във всички турнири и е вкарал 17 гола, откакто се присъедини към тях през 2019 г. от Лестър. За този период той спечели два трофея - ФА Къп и "Карабао Къп", като преживя немалко трудни моменти, но в момента под ръководството на Майкъл Карик се радва на доста по-добри дни.

Снимки: Imago