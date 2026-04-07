Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

Манчестър Юнайтед обяви официално, че Хари Магуайър е подписал нов договор с клуба, обвързвайки бъдещето си с "червените дяволи" до юни 2027 г. В споразумението с 33-годишния бранител е включена и опция за удължаване с още една допълнителна година.
Самият Магуайър заяви по повод новия си контракт: "Да представлявам Манчестър Юнайтед е най-голямата чест. Това е отговорност, която кара мен и семейството ми да се гордеем всеки ден. Щастлив съм да удължа престоя си в този невероятен клуб за поне осем сезона и да продължа да играя пред нашите специални фенове, за да създаваме още невероятни моменти заедно“.
„Амбицията и потенциалът на този вълнуващ отбор се усещат. Решимостта в целия клуб да се борим за големи трофеи е видима за всички и съм уверен, че най-добрите ни моменти заедно тепърва предстоят", добавя централният бранител пред клубния сайт.
Футболният директор на Манчестър Юнайтед Джейсън Уилкокс пък каза: „Хари олицетворява манталитета и устойчивостта, необходими, за да играеш за Манчестър Юнайтед. Той е изключителен професионалист, който носи безценен опит и лидерски качества на нашия млад и амбициозен състав.
Хари, както всички в клуба, е напълно решен да помогне на Манчестър Юнайтед да постига редовни и устойчиви успехи“.
Централният защитник е изиграл 266 мача за „червените дяволи“ във всички турнири и е вкарал 17 гола, откакто се присъедини към тях през 2019 г. от Лестър. За този период той спечели два трофея - ФА Къп и "Карабао Къп", като преживя немалко трудни моменти, но в момента под ръководството на Майкъл Карик се радва на доста по-добри дни.
