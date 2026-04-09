Магуайър отчаяно иска да бъде част от състава на Англия на Мондиал 2026

Хари Магуайър призна, че е „отчаян“ да бъде част от националния отбор на Англия, воден от селекционера Томас Тухел, за Световното първенство по футбол през лятото, тъй като се надява да има възможност да се представи на голямата сцена. Обратът в съдбата му с Манчестър Юнайтед доведе до това Магуайър да получи първата си повиквателна за държавния състав от 18 месеца през март, като участва и в двата приятелски мача, играейки 90 минути срещу Уругвай и влизайки като резерва при загубата с 0:1 от Япония.

Защитникът записа само седем мача за Англия от това, което той определи като един от най-слабите моменти в кариерата си - когато беше освиркан от шотландските фенове, когато си отбеляза автогол на „Хемпдън Парк“ при победата на Англия с 3:1 през септември 2023 година. Но възраждането му на клубно ниво дойде точно в точния момент за 33-годишния футболист да претендира за участие в потенциално трето Световно първенство за него, въпреки че Тухел каза, че той остава след Езри Конса, Марк Геи, Джон Стоунс и контузения Трево Чалоба в йерархията.

„Разбира се, отчаяно искам да отида на Мондиала“, призна Хари Магуайър. „Мисля, че това ще е последното ми Световно първенство за страната ми. Бях на две, пропуснах Европейското първенство преди две години поради контузия, от което наистина много ме болеше. Така че отчаяно искам да отида, каквато и роля да иска треньорът. Все още вярвам, че дори на моята възраст съм може би един от най-добрите защитници в света. Не мисля, че това е под въпрос. Все още мисля, че има важна роля, която мога да играя, с която мога да помогна. Ако случаят е такъв, сигурен съм, че треньорът ще ме избере, ако вярва в същото. Ще видим“, продължи Магуайър.



Първият му гол за английският представителен тим беше при победата с 2:0 над Швеция в четвъртфиналите на Световното първенство през 2018-а, а на Евро 2020 той беше избран в отбора на турнира след звездни изяви срещу Германия и Украйна. Представянията на Хари Магуайър на Мондиал 2022 отново предизвикаха похвали след труден период с Юнайтед. „Вярвам в кариерата си. Ако погледнете през финалите, на които съм играл, големите мачове, на които съм бил - колкото по-големи са мачовете, толкова по-добър се справям“, завърши Магуайър.