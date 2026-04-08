  • 8 апр 2026 | 17:10
Асистентът на Карик: Трябва да завършим възможно най-близо до върха

Помощник-треньорът на Майкъл Карик в английския футболен клуб Манчестър Юнайтед - Стив Холанд, заяви, че целта пред отбора е не само да се класира за Шампионската лига, но и да завърши сезона възможно най-близо до върха на таблицата в английския елит.

„Червените дяволи“ се изкачиха до третата позиция в подреждането в Премиър лийг, откакто Карик беше назначен за временен наставник през януари, като седем кръга преди края тимът е близо до това да си гарантира място в топ 5, а с това и участие в най-силния евротурнир през следващия сезон.

„Мисля, че трябва да завършим сезона възможно най-близо до върха на таблицата. Не знам колко е възможно това, но такава трябва да е целта ни - да се доближим възможно най-много до първите позиции. Говорим с играчите си за печеленето на мачовете, а не за това, което се случва в класирането под нас. С оглед на контекста - да завършим в местата за Шампионската лига би било добре за нас, но смятам, че винаги трябва да се стремим към повече от това“, заяви Стив Холанд.

Амбициите на Манчестър Юнайтед за класиране за Шампионската лига бяха подсилени от успеха на Арсенал срещу Спортинг (Лисабон) в първия мач от четвъртфиналите на надпреварата. С това „артилеристите“ донесоха допълнително пето гарантирано място на отборите от Висшата лига за следващия сезон.

„Времето между двата ни мача - от Борнемут до Лийдс, мисля, че е рекорд за Висшата лига между два поредни двубоя за един отбор (бел. ред. от 20 март до 13 април - 24 дни). По-голяма дупка не може да има. Усетихме колко е важно да съберем цялата група заедно отново и да се фокусираме върху добрия завършек на сезона. Смятам, че тук е перфектното място за това“, добави англичанинът.

Манчестър Юнайтед е с актив от 55 точки след 31 изиграни кръга, на 6 зад големия си съперник Манчестър Сити, който заема втората позиция, на точка пред четвъртия Астън Вила, но и на 7 пред шестия Челси.

