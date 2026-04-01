Изтекла ли е клаузата, според която Барселона може да купи Рашфорд

Клаузата, според която Барселона можеше да откупи правата на Маркъс Рашфорд от Манчестър Юнайтед срещу 30 милиона евро е изтекла. Според “Кадена Сер” тази опция е била валидна до 31 март, така че бъдещето на англичанина вече не е под контрола на каталунците. “Спорт” обаче твърди, че представители на самия играч са отрекли тази информация.
Така или иначе, президентът на “блаугранас” Жоан Лапорта вече заяви, че клубът ще преговаря с Манчестър Юнайтед за по-изгодни условия, срещу които англичанинът ще може да остане в отбора на Ханзи Флик. Твърди се, че каталунците искат да удължат наема на Рашфорд за още един сезон. Английските медии обаче настояват, че “червените дяволи” твърдо отхвърлят подобен сценарий и предпочитат играчът да се завърне на “Олд Трафорд”, вярвайки че след добрите му изяви с екипа на Барселона ще могат през лятото да го продадат за по-висока сума от размера на споменатата клауза.
Милан и Пари Сен Жермен продължават да следят ситуацията около Рашфорд.