Изтекла ли е клаузата, според която Барселона може да купи Рашфорд

Изтекла ли е клаузата, според която Барселона може да купи Рашфорд

Клаузата, според която Барселона можеше да откупи правата на Маркъс Рашфорд от Манчестър Юнайтед срещу 30 милиона евро е изтекла. Според “Кадена Сер” тази опция е била валидна до 31 март, така че бъдещето на англичанина вече не е под контрола на каталунците. “Спорт” обаче твърди, че представители на самия играч са отрекли тази информация.

Така или иначе, президентът на “блаугранас” Жоан Лапорта вече заяви, че клубът ще преговаря с Манчестър Юнайтед за по-изгодни условия, срещу които англичанинът ще може да остане в отбора на Ханзи Флик. Твърди се, че каталунците искат да удължат наема на Рашфорд за още един сезон. Английските медии обаче настояват, че “червените дяволи” твърдо отхвърлят подобен сценарий и предпочитат играчът да се завърне на “Олд Трафорд”, вярвайки че след добрите му изяви с екипа на Барселона ще могат през лятото да го продадат за по-висока сума от размера на споменатата клауза.

Милан и Пари Сен Жермен продължават да следят ситуацията около Рашфорд.

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

