Изтекла ли е клаузата, според която Барселона може да купи Рашфорд

Клаузата, според която Барселона можеше да откупи правата на Маркъс Рашфорд от Манчестър Юнайтед срещу 30 милиона евро е изтекла. Според “Кадена Сер” тази опция е била валидна до 31 март, така че бъдещето на англичанина вече не е под контрола на каталунците. “Спорт” обаче твърди, че представители на самия играч са отрекли тази информация.

Така или иначе, президентът на “блаугранас” Жоан Лапорта вече заяви, че клубът ще преговаря с Манчестър Юнайтед за по-изгодни условия, срещу които англичанинът ще може да остане в отбора на Ханзи Флик. Твърди се, че каталунците искат да удължат наема на Рашфорд за още един сезон. Английските медии обаче настояват, че “червените дяволи” твърдо отхвърлят подобен сценарий и предпочитат играчът да се завърне на “Олд Трафорд”, вярвайки че след добрите му изяви с екипа на Барселона ще могат през лятото да го продадат за по-висока сума от размера на споменатата клауза.

Милан и Пари Сен Жермен продължават да следят ситуацията около Рашфорд.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 La clause d'achat de Rashford pour 30M€ s'est terminée hier avec la fin de mars sans que Barcelone ne l'active.



Si le club le veut maintenant, il devra renégocier avec Manchester United.

Pour le moment, la probabilité qu'il ne continue pas est plus grande.



