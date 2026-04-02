Комисията се произнесе: Манчестър Юнайтед не е трябвало да получи втора дузпа в мача с Борнемут

  • 2 апр 2026 | 13:23
Комисията за ключови инциденти в мачовете от Премиър лийг (KMI) постанови, че претенциите на Манчестър Юнайтед за втори дузпа в мача с Борнемут миналия месец са били неоснователни и главният съдия и видеоасистентът са отсъдили правилно. Ситуацията се разигра при резултат 1:0 за “червените дяволи”, които бяха открили от дузпа. Амад Диало, падна в наказателното поле, като изглеждаше, че Адриан Труфер го държи с две ръце, но Антъни Тейлър даде знак играта да продължи. ВАР се съгласи с решението му. След мача, който завърши 2:2, мениджърът на гостите Майкъл Карик изрази недоумение защо не е била отсъдена дузпа за нарушение срещу Амад, а към края на мача реферът дава дузпа за домакините и червен картон на Хари Магуайър за подобно действие. Клубът пък впоследствие подаде и официална жалба срещу съдийството.

Според “Би Би Си” членовете на комисията са били разделени в преценката си, но в крайна сметка резултатът от гласуването е било 3:2 против отсъждането на дузпа. Обяснението на мнозинството е, че макар Труфер да е "действал рисковано, осъщественият контакт не е бил съществен и следователно е останал под високия праг за нарушение”. Двама от членовете са били на мнението, че действието на бранителя не е футболно и е трябвало да бъде отсъдена дузпа. Панелът обаче единодушно е подкрепил ненамесата на ВАР, съгласявайки се, че това е в съответствие с високия праг на намеса на видеоасистентите в случаите, в които те трябва да коригират решението на рефера на терена.

Комисията е отчела само една сериозна грешка на съдиите в 31-вия кръг и тя е свързана с това, че отборът на Челси е трябвало да получи дузпа в 85-ата минута на гостуването си на Евертън, когато резултатът вече бе 3:0 в полза на мърсисайдци. Тогава реферът на терен е трябвало да маркира нарушението на Тарковски срещу Фофана. И тук комисията е била разделена - 3:2 в полза на това да бъде отсъдена дузпа, като в добавка отново е подкрепена ненамесата на ВАР заради липсата на категорична грешка.

Снимки: Imago

