Ман Юнайтед определи основната си трансферна цел за лятото

  • 31 март 2026 | 06:25
Ръководството на Манчестър Юнайтед е определило аса на Нотингам Форест Елиът Андерсън като своя основна цел за летния трансферен прозорец. Роденият в Нюкасъл футболист е желан и от Манчестър Сити, но според „The Sun“ от Юнайтед са готови да положат допълнителни усилия, за да изпреварят градския си съперник.

Андерсън има договор с Форест до 2029 г., но на „Сити Граунд“ съществува разбиране, че той ще бъде продаден през лятото. Интересен факт е, че Андерсън споделя една и съща агенция – „Stellar“ – с халфа на Юнайтед Коби Мейну, на когото предстои да подпише нов договор.

Управата на „червените дяволи“ планира да привлече двама полузащитници през лятото. Сред следените от Юнайтед халфове от Премиър лийг през този сезон са Андерсън, Адам Уортън (Кристъл Палас), Сандро Тонали (Нюкасъл), Карлос Балеба (Брайтън) и Алекс Скот (Борнемут).

Снимки: Gettyimages

Арсенал започна преговори за нападател на Брюж

Добри новини за контузените в Барселона

Бекъм: Карик донесе стабилност, каквато липсваше в последните 10 години

Иско е близо до завръщане в игра

Барселона има все по-ясен план за лятната селекция

Нагелсман: Резултатът можеше да бъде и по-изразителен

Днес се определят последните участници на Световното

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

