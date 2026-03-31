Ман Юнайтед определи основната си трансферна цел за лятото

Ръководството на Манчестър Юнайтед е определило аса на Нотингам Форест Елиът Андерсън като своя основна цел за летния трансферен прозорец. Роденият в Нюкасъл футболист е желан и от Манчестър Сити, но според „The Sun“ от Юнайтед са готови да положат допълнителни усилия, за да изпреварят градския си съперник.

Андерсън има договор с Форест до 2029 г., но на „Сити Граунд“ съществува разбиране, че той ще бъде продаден през лятото. Интересен факт е, че Андерсън споделя една и съща агенция – „Stellar“ – с халфа на Юнайтед Коби Мейну, на когото предстои да подпише нов договор.

Управата на „червените дяволи“ планира да привлече двама полузащитници през лятото. Сред следените от Юнайтед халфове от Премиър лийг през този сезон са Андерсън, Адам Уортън (Кристъл Палас), Сандро Тонали (Нюкасъл), Карлос Балеба (Брайтън) и Алекс Скот (Борнемут).

Снимки: Gettyimages