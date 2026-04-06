  Раздяла с осем играчи ще помогне на Манчестър Юнайтед за една от големите трансферни цели

  • 6 апр 2026 | 11:29
Манчестър Юнайтед планира раздялата с поне осем свои играчи през идното лято, твърди “Мирър”. Това ще даде възможност на клуба да реализира една от големите си трансферни цели - привличането на халфа на Нотингам Форест Елиът Андерсън, който е оценяван на около 100 милиона паунда.

Ман Юнайтед определи основната си трансферна цел за лятото

Расмус Хойлунд, Маркъс Рашфорд, Мануел Угарте, Джошуа Зиркзее и Андре Онана ще бъдат продадени. За първите двама клубът ще получи около 64 милиона паунда, тъй като такива са клаузите в договорите с Наполи и Барселона за наемите на играчите. Клубът се надява да получи около 19 милиона от продажба на Онана, който в момента играе под наем в Трабзонспор. Угарте, за когото бяха платени 50.8 милиона паунда, и Зиркзее който излезе на “червените дяволи” 36.5 милиона паунда, ще бъдат продадени на сериозна загуба, но източникът не посочва какви цени им е поставил клубът.

Тейрел Маласия, Джейдън Санчо и Каземиро си тръгват като свободни агенти, но за Манчестър Юнайтед ще се освободят големи суми от техните заплати. Само бразилецът получава в момента по 350 000 паунда седмично.

