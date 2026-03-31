Бекъм: Карик донесе стабилност, каквато липсваше в последните 10 години

Дейвид Бекъм изрази своята подкрепа към временния мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик, като заяви, че той е донесъл рядко срещана стабилност на „Олд Трафорд“ в един труден за клуба период. Бившият полузащитник е на мнение, че неговият някогашен съотборник в националния отбор на Англия притежава нужния темперамент, за да преведе клуба през преходния етап и да осигури класиране за Шампионската лига.

„Да, трябва да призная, че последните няколко месеца бяха много по-спокойни от последните 10 години, честно казано“, сподели Бекъм.

В Ман Юнайтед са намерили вариант да оставят Карик начело, но и да запазят опциите си отворени

„Беше труден период. Но мисля, че Майкъл има опит. Смятам, че притежава спокойствие, което внесе в клуба. Той познава клуба. Познава играчите. Знае начина, по който Манчестър Юнайтед играе и по който трябва да играе“, допълни бившият халф.

Карик пое управлението на тима на 13 януари, заменяйки на поста Рубен Аморим, и веднага оказа положително влияние. В 10 мача от Премиър лийг за 75 дни той постигна седем победи, две равенства и само една загуба, печелейки средно по 2.30 точки на мач.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages