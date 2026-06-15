Григор с лек прогрес, ново рекордно класиране за Александър Василев

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отбеляза минимален прогрес в световната ранглиста на АТР. 35-годишният хасковлия се изкачи с една позиция е под №169 в обновената днес класацията с актив от 345 точки. Тази седмица Григор ще открие сезона на трева. Това ще стане на "Чалънджър"-а" в Дъблин, където утре Димитров ще се изправи срещу 177-ия в класацията на АТР Крис Родеш от Люксембург.

Втората ни ракета при мъжете Димитър Кузманов загуби 18 места и вече е №375 със 131 точки на сметката му.

Пьотр Нестеров подобри класирането си с една позиция, изкачвайки се до №396 със 124 точки.

Александър Донски остава 538-и със 77 точки, а финалистът на US Open при юношите Александър Василев прогресира сериозно, изкачвайки се с 45 места до рекордната за него 606-а позиция с актив от 60 точки.

Илиян Радулов падна с 34 места до №645 с 54 точки, а юношеският шампион на “Уимбълдън” и US Open Иван Иванов се изкачи с четири до №649 с актив от също 54 точки. Иванов също ще играе в Дъблин и ще се изправи срещу шестия в схемата Стефанос Сакерадис

Янис Синер остава лидер с 13 500 точки, следван от Карлос Алкарас с 9 960 и Александър Зверев със 7 190 точки.

Носителят на 24 титли от турнири от Големия шлем Новак Джокович бе изпреварен от Даниил Медведев и заема осмата позиция.

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