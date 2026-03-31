Кукурея: Челси нямаше играчи с опит срещу ПСЖ, аз лично не бих махнал Мареска

Левият бек на Челси Марк Кукурея даде доста любопитно интервю пред "Тhe Athletic". В него той говори за проекта на лондончани, бившия мениджър Енцо Мареска и сегашния Лиъм Росиниър, както и разликата в класите в 1/8-финала срещу ПСЖ в Шампионската лига.

За паузите за националните отбори

„Идването в националния отбор е глътка свеж въздух за всички“, казва Кукурея пред The Athletic в ексклузивно интервю, проведено преди победата с 3:0 срещу Сърбия във Виляреал. „Понякога имам чувството, че мачовете, които трябва да играем, дори не са най-важното – просто искаш да прекараш време с тези хора. Създадохме толкова силни връзки, че седмицата минава, преди дори да се усетиш.“

Excl. Marc Cucurella interview



▪️The impact of the PSG defeats

▪️Lack of experience at Chelsea’s squad

▪️Maresca’s departure: “If you asked me, I wouldn’t have done that”

▪️Rosenior settling well, but no time to train



w/ @GuillermoRai_ @TheAthleticFC https://t.co/dcYf7gHmrp — Pol Ballús (@polballus) March 31, 2026

На 27-годишния футболист му е трудно да приеме скорошната форма на Челси - тимът на Лиъм Росиниър е спечелил само четири от последните си 12 мача, губейки шест пъти. „Понякога, ако си в добра форма, паузата за националните отбори може леко да наруши инерцията ти. Но тази ще ни се отрази добре на клубно ниво", казва Кукурея.

За крушението срещу ПСЖ

Разгромът от ПСЖ – загуба с общ резултат 2:8 от действащия европейски шампион на Луис Енрике – е бил особено болезнен. „Липсваше ни опит. За много играчи това беше първият мач от такъв калибър и ние платихме цената", признава Кукурея.

„Винаги можеш да направиш грешка, но трябваше да се справим по-добре. Имаше и реванш, и ако запазиш хладнокръвие, се връщаш в Лондон със загуба 3:2 (б.ред. - резултатът пет минути преди края на редовното време в първия мач) и всичко може да се случи. Направихме грешка, опитахме се да атакуваме без ясна структура, а след това ПСЖ се възползва и доказа, че има онази класа.

Chelsea’s recent form has been difficult for Marc Cucurella to process.



Getting outclassed by PSG really stung. In the Spain international's eyes, the 8-2 aggregate defeat highlighted the shortcomings in the Chelsea project under BlueCo, who have invested heavily in young talent… pic.twitter.com/BN2AJZ9PLI — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 31, 2026

Резултати като този винаги се приемат трудно. Бориш се и тренираш всеки ден, само за да осъзнаеш накрая, че когато мачовете имат значение, все още сме малко далеч от най-високото ниво. Разбирам, че това е част от политиката на клуба и че те искат да поемат в тази посока – да привличат млади играчи и да гледат към бъдещето. Но за всички нас, които все още сме тук и искаме да печелим големи неща, моменти като този те обезкуражават.“

„Имаме добро ядро от играчи. Основите са налице. Но за да се бориш за големи трофеи като Висшата лига или Шампионската лига, ти трябва повече. Привличането само на млади играчи може да усложни постигането на тези цели. Срещу ПСЖ ни липсваха играчи, които са преминавали през подобни ситуации. Нужно е и време, и знам, че младите играчи са тези, които ще натрупат опит в бъдеще. Но трябва да намериш баланса между двата свята.“

За Росиниър и Мареска

„Лиъм Росиниър е много добър човек и се справя страхотно с управлението на групата, на характерите. Обича да е близо до нас и футболните му идеи са добри, но нямаме време да ги тренираме. Ние тренираме в състезателни мачове, защото играем на всеки три дни и това не ти оставя време за работа на тренировъчното игрище. В този контекст е нормално плановете ти понякога да не се получават и тогава преминаваме през трудни моменти", казва испанският ляв бек.

„При Енцо Мареска бяхме по-стабилни, защото работихме заедно 18 месеца. Ако погледнете първата ни предсезонна подготовка с него (Челси печели само веднъж в шест приятелски срещи, губейки три), имаше съмнения. Всеки играч се нуждае от процес, за да разбере какво трябва да правим. В последните ни месеци с Мареска играехме почти наизуст. Ако променяхме системата, знаехме какво се изисква от нас. Нужно е такова време.“

🚨 Marc Cucurella tells @TheAthleticFC: “Liam Rosenior is a very good person and has been great at handling the group, the characters”.



“He likes to stay close to us and his football ideas are good, but we don’t have the time to train them…”. ❗️ pic.twitter.com/8lLGHNStAI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2026

„Вижте Арсенал сега, които се борят за всеки трофей. Те са с (Микел) Артета от почти седем години и не са спечелили много. Но тази вяра в проекта дава резултати. Знаехме какво иска Мареска от нас. Спечелването на титла като Световното клубно първенство също помага, укрепва връзката и създаваш страхотни взаимоотношения по време на празненствата. Когато един мениджър ти даде тази увереност и ти предложи платформа да се бориш за титли, би умрял за него", казва още той.

„Моментът, в който Мареска си тръгна, ни повлия силно. Това са решения, взети от клуба. Ако питате мен, не бих взел такова решение. За да направиш подобна промяна, най-добре е да изчакаш до края на сезона. Така ще дадеш на всички – играчите и новия мениджър – време да се подготвят, да имат пълна предсезонна подготовка. Накратко, нестабилността в клуба идва от това. Каквото, такова", добавя Кукурея.

Of the six managers Marc Cucurella has worked under at Chelsea, he says Enzo Maresca was the "most important" — and doesn't think the club should have parted ways with the Italian in January.



“The instability around the club comes from this, in a nutshell.”



Read @polballus and… pic.twitter.com/4olCv5tknk — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 31, 2026

За Испания и Мондиал 2026

Испанският национал не крие, че "Ла Фурия" е един от фаворитите за световната титла. „Да, мисля така. Спечелихме си правото хората да вярват в нас. Бяхме малко подценявани на последното Европейско. Сега отборът е пълен с надежда за Световното първенство. Де ла Фуенте ни казва да останем верни на себе си, да вярваме в способностите си и да продължим да работим върху основите, които ни направиха европейски шампиони.“

Той вижда Англия като един от най-трудните им съперници и цени работата на новия им селекционер Томас Тухел, неговият първи мениджър в Челси: „Те винаги са имали страхотен състав, а сега Тухел ще им даде малко по-добра тактическа структура. Видяхме добрата работа, която свърши в ПСЖ и Челси. Англия ще бъде отбор, който трябва да се следи отблизо.“

„На Световното първенство има много талант. Играчите, срещу които не обичам да се защитавам? Бих казал такива като Коул Палмър, Майкъл Олисе или Усман Дембеле. Това са едни от най-трудните офанзивни играчи, срещу които съм се изправял. Джереми Фримпонг също. Той е толкова бърз!“

„Всички говорят с такова възхищение какво означава да си на Световно първенство. Просто нямам търпение да бъда част от такова", казва още Кукурея.

Следвай ни:

Снимки: Imago