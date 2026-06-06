Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Нова звезда в Премиър лийг: Брайтън плати близо 30 млн. евро за искан от Челси и Нюкасъл

Нова звезда в Премиър лийг: Брайтън плати близо 30 млн. евро за искан от Челси и Нюкасъл

  • 6 юни 2026 | 20:48
  • 1223
  • 1
Нова звезда в Премиър лийг: Брайтън плати близо 30 млн. евро за искан от Челси и Нюкасъл

Брайтън изпревари Челси и Нюкасъл за 18-годишния нигерийски талант Задок Йохана от АИК. “Чайките” обявиха привличането на дясното крило с договор за пет сезона. Според информации клубът от Премиър лийг ще плати 28 млн. евро, а други два милиона са залегнали като клаузи.

Печалбата на АИК е огромна, след като само преди 12 месеца клубът взе играча срещу едва 750 000 евро от академия в Нигерия.

С екипа на шведския клуб Йохана изигра едва 13 мача за първия тим, но те бяха достатъчни да бъде привлечен интереса на отбори като Челси и Нюкасъл. Африканецът обаче избра да продължи развитието си в Брайтън.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Стадион “Гуадалахара” - мястото, където мексиканската страст среща световния футбол

Стадион “Гуадалахара” - мястото, където мексиканската страст среща световния футбол

  • 6 юни 2026 | 17:17
  • 1198
  • 2
Карл е съсипан, че ще пропусне Мондиала, Нагелсман и останалите немски национали с трогателен жест към младока

Карл е съсипан, че ще пропусне Мондиала, Нагелсман и останалите немски национали с трогателен жест към младока

  • 6 юни 2026 | 16:58
  • 2738
  • 3
Арне Слот отказа предложение от Премиър лийг

Арне Слот отказа предложение от Премиър лийг

  • 6 юни 2026 | 16:46
  • 3367
  • 5
Евра: В най-добрите си години щях да изям Ямал

Евра: В най-добрите си години щях да изям Ямал

  • 6 юни 2026 | 16:40
  • 3088
  • 28
Стачка заплашва първия двубой в САЩ

Стачка заплашва първия двубой в САЩ

  • 6 юни 2026 | 16:26
  • 1051
  • 0
Скалони останал изненадан от начина, по който Меси потвърдил участието си на Мондиал 2026

Скалони останал изненадан от начина, по който Меси потвърдил участието си на Мондиал 2026

  • 6 юни 2026 | 16:12
  • 5366
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 37948
  • 74
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 26463
  • 29
САЩ 0:1 Германия, Хавертц рано-рано откри за Бундестима

САЩ 0:1 Германия, Хавертц рано-рано откри за Бундестима

  • 6 юни 2026 | 20:51
  • 2387
  • 38
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 10431
  • 58
Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

  • 6 юни 2026 | 16:02
  • 25739
  • 46
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 18112
  • 14