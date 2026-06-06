Нова звезда в Премиър лийг: Брайтън плати близо 30 млн. евро за искан от Челси и Нюкасъл

Брайтън изпревари Челси и Нюкасъл за 18-годишния нигерийски талант Задок Йохана от АИК. “Чайките” обявиха привличането на дясното крило с договор за пет сезона. Според информации клубът от Премиър лийг ще плати 28 млн. евро, а други два милиона са залегнали като клаузи.

Zadok Yohanna is officially Albion. 💙🤍 pic.twitter.com/fIO1kuqvi8 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 6, 2026

Печалбата на АИК е огромна, след като само преди 12 месеца клубът взе играча срещу едва 750 000 евро от академия в Нигерия.

С екипа на шведския клуб Йохана изигра едва 13 мача за първия тим, но те бяха достатъчни да бъде привлечен интереса на отбори като Челси и Нюкасъл. Африканецът обаче избра да продължи развитието си в Брайтън.

🚨 5 minutes video of Zadok Yohanna.



He was sold to AIK 🇸🇪 in August last year for €750k from Ikon Allah Football Academy 🇳🇬.



10 months later, clubs are begging AIK 🇸🇪 to sell Zadok for a club record fee of about £20M.



This will be the biggest transfer in the history of… — MR OLAWALE QUADRI 🇳🇬 (@QualityQuadry) June 3, 2026

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