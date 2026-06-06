Нова звезда в Премиър лийг: Брайтън плати близо 30 млн. евро за искан от Челси и Нюкасъл

Брайтън изпревари Челси и Нюкасъл за 18-годишния нигерийски талант Задок Йохана от АИК. “Чайките” обявиха привличането на дясното крило с договор за пет сезона. Според информации клубът от Премиър лийг ще плати 28 млн. евро, а други два милиона са залегнали като клаузи.
Печалбата на АИК е огромна, след като само преди 12 месеца клубът взе играча срещу едва 750 000 евро от академия в Нигерия.
С екипа на шведския клуб Йохана изигра едва 13 мача за първия тим, но те бяха достатъчни да бъде привлечен интереса на отбори като Челси и Нюкасъл. Африканецът обаче избра да продължи развитието си в Брайтън.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google