Челси хвърлиха око на Фабрегас

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас може да замени Лиъм Росиниър начело на световния клубен шампион Челси след края на сезона. Според TEAMtalk “сините” следят испанеца и го обмислят като вариант в случай, че клубът реши да се раздели с настоящия мениджър.

Според източника обаче, Росениър, който беше назначен през януари 2025 г. и подписа дългосрочен договор до 2032 г., се радва на подкрепата на борда на Челси, който настоява, че ще му даде време да работи. Все пак се твърди, че за да се случи подобно нещо лондончани трябва да се класират и през следващия сезон в Шампионската лига, където тази година играха за първи път от сезон 2022/2023 насам.