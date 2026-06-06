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Байерн започва защитата на Купата на Германия срещу тим от Втора Бундеслига

  • 6 юни 2026 | 21:08
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Носителят на Купата на Германия Байерн (Мюнхен) ще гостува на отбора от Втора Бундеслига Оснабрюк в първия кръг в турнира през сезон 2026/2027, отреди тегленият днес жребий. Противникът на баварците наскоро спечели трета дивизия на страната и се изкачи във второто ниво.

Тимът на Венсан Компани ще започне защитата на Купата по-късно от останалите отбори - на 1 или 2 септември. Това е заради сблъсъка с Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия. Иначе "жълто-черните" ще гостуват на клуба от пета дивизия ХЕБК Хамбург. Останалите двубои от първия кръг ще са в периода 21-24 август.

Щутгарт, който беше финалист в последното издание на турнира за купата на Германия, ще гостува на отбора от трета дивизия Ханза (Рощок). Байер (Леверкузен), носител на трофея от 2024 г., пък ще играе на терена на третодивизионния Веен (Висбаден). Елверсберг с българския национал Лукас Петков ще има визита на Дуисбург.

Тимът на Дортмунд, завършил на второ място в Бундеслигата през току-що приключилия сезон, ще бъде домакин на Байерн (Мюнхен) в Суперкупата на Германия, носеща името на легендарния Франц Бекенбауер. Двубоят между баварците и "жълто-черните" ще се проведе на 22 август.

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Снимки: Imago

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