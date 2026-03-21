Евертън 1:0 Челси, хубав гол на Бето

Евертън и Челси играят при резултат 1:0 на "Хил Дикинсън" в двубой от 31-вия кръг на Премиър лийг. Бето даде преднина на домакините в 33-тата минута. Лондончани загубиха последните си три мача във всички турнири, но знаят, че ако спечелят днес, ще изпреварят Ливърпул, а и Астън Вила, който играе утре, и ще се наместят на четвъртото място във временното класиране. “Карамелите” обаче също имат нужда от точките в битката за място в евротурнирите. Евертън освен това има само една загуба в последните си осем домакинства срещу Челси в Премиър лийг.

Дейвид Мойс е направи само една промяна от мача с Арсенал. Джеймс Тарковски се завръща, а Ирогбунам отстъпва мястото си. Джеймс Гарнър се мести в средната на терена, а Джейк О’Брайън - на десния бек.

Лиъм Росиниър е предприел три дефанзивни корекции в своя състав след поражението с 0:3 от Пари Сен Жермен. Мало Густо се завръща след контузия и започва като десен бек вместо Мамаду Сар. Уесли Фофана заменя контузения Трево Чалоба. Ромео Лавия е титуляр в Премиър лийг за първи път от октомври, като той заменя Андрей Сантос.

В десетата минута Роберт Санчес допусна сериозна грешка, след като задържа топката с крака, Бето го пресира добре и почти му отне кълбото, но в последния момент вратарят, който вече бе на земята, успя да чукне топката с крак и да предотврати гол във вратата си. Играчите на Челси продължиха да действат много напрегнато и да допускат грешки. В 15-ата минута лондончани отново подариха топката на съперника, Бето намери добре Гарнър, но неговият удар бе блокиран.

В 27-ата минута гостите организираха добра контраатака, при която Палмър добре изведе Жоао Педро, който добре елиминира Кийн, но Гарнър се хвърли и блокира удара му.

Гостите започнаха да притискат своя съперник. В 30-ата минута Челси изпълни корнер, след който няколко поредни удара на гостите бяха блокирани. В крайна сметка отново Жоао Педро успя да стреля във вратата, но Пикфорд улови.

Три минути по-късно обаче Евертън поведе в резултата. Гарнър много добре изведе Бето зад гърба на Фофана, след което португалецът много технично копна топката над излезлия да го пресрещне Санчес.

Челси опита да отговори веднага и бе близо, но в 36-ата минута Пикфорд направи страхотно спасяване след удар на Енцо Фернандес от точката за изпълнение на дузпа.

Снимки: Gettyimages