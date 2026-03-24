Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Интер се прицели в халф на Челси

Интер се прицели в халф на Челси

  • 24 март 2026 | 07:53
  • 612
  • 1
Интер се прицели в халф на Челси

Интер проявява интерес към младия талант на Челси, Андрей Сантос, като част от планираната мащабна реорганизация на полузащитата си през лятото. Според информации от Италия лидерът в Серия "А" е насочил поглед към 21-годишния футболист като част от своето преструктуриране.

Очаква се ветераните Хакан Чалханоглу и Хенрих Мхитарян да напуснат клуба след края на сезона. Затова на "Джузепе Меаца" вече активно търсят техни заместници, а Сантос е един от набелязаните играчи.

Бразилецът не е единственият полузащитник в списъка на Интер. Клубът също така се стреми да привлече Леон Горецка, който ще стане свободен агент през лятото.

Ману Коне от Рома също е свързван с трансфер, но се смята, че исканата цена от 40 милиона евро е твърде висока за „нерадзурите“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

