Интер се прицели в халф на Челси

Интер проявява интерес към младия талант на Челси, Андрей Сантос, като част от планираната мащабна реорганизация на полузащитата си през лятото. Според информации от Италия лидерът в Серия "А" е насочил поглед към 21-годишния футболист като част от своето преструктуриране.

Очаква се ветераните Хакан Чалханоглу и Хенрих Мхитарян да напуснат клуба след края на сезона. Затова на "Джузепе Меаца" вече активно търсят техни заместници, а Сантос е един от набелязаните играчи.

Бразилецът не е единственият полузащитник в списъка на Интер. Клубът също така се стреми да привлече Леон Горецка, който ще стане свободен агент през лятото.

Ману Коне от Рома също е свързван с трансфер, но се смята, че исканата цена от 40 милиона евро е твърде висока за „нерадзурите“.

