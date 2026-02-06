Кукурея след схватката с Траоре: Спокоен съм, защото помежду ни има екран

Миналата събота Адама Траоре и Марк Кукурея влязоха в сблъсък по време на мача между техните отбори. Крилото на Уест Хам хвърли на земята играча на Челси, след като го сграбчи за раменете, без Кукурея да може да реагира. Последва меле между футболистите на двата тима, като Адама избута и Жоао Педро. В крайна сметка Траоре получи само жълт картон, но пък съотборникът му Жан-Клер Тодибо видя червения цвят.

Двамата испанци, които са и юноши на Барселона, участваха в предаването „Fanzone“ на 3Cat, където увериха, че между тях няма никакви проблеми. Посредством онлайн връзка Кукурея разказа за ситуацията: „В един момент се изправих и усетих, че съм много близо до него, и си казах “Добре, ще си навра главата тук, за да видя дали ще създам малко полемика. Той ме хвана, хвърли ме където можа и се получи добро меле.“

Адама се извини на Кукурея, като го увери, че не е имал намерение да го събаря по този начин: „Той е много добро момче. Всичко остава на терена, беше в разгара на мача. Наистина не исках да го правя, не беше мое намерение. Просто исках да говоря със страничния съдия.“

Кукурея прие извинението и подходи с чувство за хумор: „Не, в крайна сметка това са неща, които се случват. Нямам никакъв проблем, въпреки че ако го срещна на улицата, бих се поколебал дали да го поздравя след това. Сега съм спокоен, защото помежду ни има екран. Всичко си остава там.“

🔵🔴 "Ara estic tranquil perquè està en una pantalla"



Marc Cucurella (@cucurella3) i Adama Traoré (@AdamaTrd37) fan les paus al #Fanzone3Cat després de la gran picabaralla del passat cap de setmana entre els jugadors del Chelsea i el West Ham



▶ https://t.co/20nWEWdNPR pic.twitter.com/frVmp9fGYV — 3Cat (@som3cat) February 5, 2026