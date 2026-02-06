Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Кукурея след схватката с Траоре: Спокоен съм, защото помежду ни има екран

Кукурея след схватката с Траоре: Спокоен съм, защото помежду ни има екран

  • 6 фев 2026 | 12:12
  • 243
  • 0

Миналата събота Адама Траоре и Марк Кукурея влязоха в сблъсък по време на мача между техните отбори. Крилото на Уест Хам хвърли на земята играча на Челси, след като го сграбчи за раменете, без Кукурея да може да реагира. Последва меле между футболистите на двата тима, като Адама избута и Жоао Педро. В крайна сметка Траоре получи само жълт картон, но пък съотборникът му Жан-Клер Тодибо видя червения цвят.

Двамата испанци, които са и юноши на Барселона, участваха в предаването „Fanzone“ на 3Cat, където увериха, че между тях няма никакви проблеми. Посредством онлайн връзка Кукурея разказа за ситуацията: „В един момент се изправих и усетих, че съм много близо до него, и си казах “Добре, ще си навра главата тук, за да видя дали ще създам малко полемика. Той ме хвана, хвърли ме където можа и се получи добро меле.“

Адама се извини на Кукурея, като го увери, че не е имал намерение да го събаря по този начин: „Той е много добро момче. Всичко остава на терена, беше в разгара на мача. Наистина не исках да го правя, не беше мое намерение. Просто исках да говоря със страничния съдия.“

Кукурея прие извинението и подходи с чувство за хумор: „Не, в крайна сметка това са неща, които се случват. Нямам никакъв проблем, въпреки че ако го срещна на улицата, бих се поколебал дали да го поздравя след това. Сега съм спокоен, защото помежду ни има екран. Всичко си остава там.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

  • 6 фев 2026 | 10:29
  • 6604
  • 9
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

  • 6 фев 2026 | 10:07
  • 911
  • 6
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 5934
  • 4
Палмейрас взе играч от Премиър лийг

Палмейрас взе играч от Премиър лийг

  • 6 фев 2026 | 05:23
  • 4977
  • 0
Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

  • 6 фев 2026 | 04:58
  • 2385
  • 0
Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

  • 6 фев 2026 | 04:23
  • 8407
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 5964
  • 21
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 6284
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 6445
  • 16
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 11755
  • 63
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 2947
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 5934
  • 4