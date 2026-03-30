Жоао Педро: В миналото имахме Роналдо, Роналдиньо и Ромарио, но днес Бразилия има подобни играчи

Нападателят на Челси Жоао Педро е сигурен, че атаката на националния отбор по футбол на Бразилия ще се сработи скоро, успокоявайки феновете на страната си след незадоволителните представяния наскоро. „Селесао“ допусна поражение от Франция с 1:2 в контрола през миналата седмица, а привържениците им скандираха името на отсъстващия Неймар, оплаквайки се от липсата на голове. Селекционерът Карло Анчелоти с четирима нападатели - Рафиня (Барселона), Габриел Мартинели (Арсенал), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) и Матеуш Куня (Манчестър Юнайтед), в през второто полувреме влязоха Жоао Педро, Игор Тиаго и Луис Енрике, но въпреки това отборът му отбеляза само един гол, дело на централния защитник Глейсон Бремер.

„Опознаваме се все по-добре. Аз играя в Англия, Вини играе в Испания, Рафиня е в друг клуб. Трябва да тренираме заедно, както правим в клубовете си, където прекарваме цялата година заедно. С националния отбор правиш нещата различно, в сравнение с клуба си, затова трябва да се адаптираш бързо. С повече време за тренировки, нещата започват да се изглаждат. Скоро ще ни се получи“, заяви Жоао Педро, цитиран от ESPN.

24-годишният нападател вярва, че напрежението идва от факта, че отборът на Бразилия не е печелил Световното първенство от 24 години, а това пречи на част от звездните нападатели да покажат истинския си потенциал.

„В миналото имахме Роналдо, Роналдиньо, Ромарио, но ако погледнете футбола днес, Бразилия има подобни играчи. Имаме Вини в Реал Мадрид, Рафиня в Барселона, мен и Естевао в Челси, и Андрей (Сантош) също. Всички играем за топ клубове. Притеснението е, че не сме печелили Световното първенство отдавна. Ние сме най-великият национален отбор в света, а когато мине толкова време без да печелиш, напрежението се покачва“, добави бразилецът.

Рафиня ще отсъства поне пет седмици заради контузия, а Жоао Педро, който има 14 гола и 8 асистенции в 31 мача за Челси през този сезон, се очаква да започне вместо него от първата минута за Бразилия в контролата срещу Хърватия в Орландо, Флорида в нощта на вторник срещу сряда.

Петкратният световен шампион започва участието си на Мондиал 2026 срещу Мароко на 13 юни, а останалите отбори в група C са Шотландия и Хаити.