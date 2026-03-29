Защитник на Челси: Росиниър е топ треньор, не разбирам критиките към него

Защитникът на Челси Мало Густо, изрази недоумението си от критиките, насочени към мениджъра на отбора Лиъм Росиниър. В последните си шест мача от Премиър лийг „сините“ записаха само една победа. В последния двубой преди паузата за националните отбори лондончани претърпяха тежка загуба с 0:3 от Евертън.

„Смятам Росиниър за топ треньор, но виждам, че мнозина го критикуват. Не разбирам защо има толкова много критики към него. Мисля, че той е преди всичко изключителна личност и отличен треньор, а е и млад. Пред него има големи перспективи, но щом е станал треньор на Челси, то е защото има талант“, заяви Густо.

„Ние като отбор трябва да вярваме в него, да вярваме в начина, по който играем, и да се придържаме към нашия план. Той е добър човек, много честен и прям, и се вижда, че е наистина запален. Иска да сподели с нас своята страст към футбола и аз усещам, че искам да играя за него, искам да показвам най-доброто от себе си, когато ме пусне на терена“, добави французинът.

💙 Malo Gusto: “Liam Rosenior is a top coach. I don’t get why people criticise him”.



“He is a lot of things for the future, but if he is the Chelsea manager it is because he has the talent for this”.



“We believe in him”, told ESPN. pic.twitter.com/aVfyLPsdBP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026

„Беше ни трудно, когато уволниха Енцо Мареска. Идването на нов треньор е голяма промяна за отбора и, честно казано, всички бяхме изненадани. Но във футбола се случват такива неща, така че трябваше да се адаптираме. Опитахме се да го направим преди паузата за националните отбори, но тези няколко седмици бяха трудни от гледна точка на резултатите, защото те не бяха такива, каквито очаквахме", пизна бранителят.

„Трудно е да сменяш системата, когато започнеш да разбираш едно, а веднага след това трябва да преминеш към друго. За нас може би е малко по-сложно, защото имаме по-малко опит. Много от нас са млади, но притежаваме уменията да се справим с това. Просто трябва да се доверим на процеса и да направим всичко възможно, за да може Челси да бъде там, където му е мястото“, завърши Мало Густо.

Снимки: Gettyimages