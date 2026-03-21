Росиниър: Отново допуснахме евтини голове, паузата идва точно навреме

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър коментира поражението с 0:3 от Евертън в 31-вия кръг на Премиър лийг. Той призна, че тимът му за пореден път е допуснал много груби грешки в защита.

„Головете дават енергия, а в момента ние просто ги подаряваме на съперниците. Започнахме мача нервно, допуснахме леки грешки, но след това влязохме в ритъм. Това обаче се случва твърде често, особено през последните седмици – допускаме наистина много евтини попадения. Сами наелектризирахме трибуните“, заяви Росиниър.

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

„Отговорността е изцяло моя. Днес играхме по различен начин и използвахме система 4-4-2. Но бяхме твърде отпуснати. Разликата отново беше в двете наказателни полета – те реализираха своите моменти. Ние също имахме шансове, особено през първото полувреме. Не ги използвахме, а когато не го правиш…“, продължи мениджърът на лондончани.

„Намираме се само на точка от Шампионската лига. Все още опознавам този клуб – той е огромен. Има много шум около нас, много негативизъм, който е заслужен след представянето ни тази седмица. Спечелихме 17 точки в 10 мача под мое ръководство – мисля, че това е четвъртият най-добър резултат за този период. Трябва да игнорираме шума и да запазим увереност и хладнокръвие. Паузата за националните отбори може би дойде точно навреме“, добави той.

„Момчетата искат да играят по най-добрия начин. Искаме да даваме всичко за клуба. Имаме млад отбор. Емоционални сме, но въпросът е да правим повече за клуба", обясни Росиниър.

„Много е трудно да се говори за индивидуални представяния веднага след мача. Роберт Санчес е топ вратар и всеки има такива дни. Джордан Пикфорд направи страхотно спасяване. Сега не е време за приказки, а за анализи. Играчите ще се присъединят към националните си отбори, а когато се върнат, ще имаме няколко седмици, за да поработим сериозно. Не става въпрос за липса на старание – момчетата се стараят“, завърши насатвникът на "сините".

Снимки: Gettyimages

