Челси посяга към Страхиня Павлович

Страхиня Павлович този сезон е смятан за един от най-добрите защитници в Серия А, така че отличните изяви на сръбския национал, очаквано, привлякоха голямо внимание от английските клубове. Според италианските медии, Челси проявява сериозен интерес към привличането на Павлович и вече е подготвил, както се твърди, 40 млн. евро за него. Същите източници посочват, че Лиъм Росиниър – разбира се, при условие че остане на "Стамфорд Бридж" – вижда именно в Павлович стълб на отбраната за следващия сезон. Все още обаче не е известно какво обезщетение ще поиска Милан за сръбския национал.

Павлович играе наистина блестящо този сезон с екипа на Милан, а в миналия кръг показа, че освен да изпълнява класическите си защитни задачи, притежава и "топ в крака". Бившият играч на Партизан в победата на Милан над Торино (3:2) с истински снаряд от 25 метра преодоля вратаря Алберто Палеари, откри резултата за "Биковете" и тласна "росонерите" към голяма победа.

Павлович, припомняме, пристигна в Милан през 2024 година и бързо се наложи като един от най-важните защитници на "росонерите".

Снимки: Gettyimages