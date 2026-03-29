  3. Палмър разочарован от ситуацията в Челси, обмисля завръщане в Манчестър

Палмър разочарован от ситуацията в Челси, обмисля завръщане в Манчестър

Плеймейкърът на Челси Коул Палмър е все по-разочарован от ситуацията в Челси и своето положение в клуба, като играчът вече сериозно обмисля да напусне “Стамфорд Бридж” през предстоящото лято, информира вестник “Сън”. Англичанинът пристигна при “сините” през лятото на 2023 година срещу почти 50 милиона евро и веднага се утвърди като един от водещите футболисти на клуба. През този сезон обаче ситуацията се промени. Той страда от поредица от контузии, които силно ограничиха игровото му време, а самият футболист е разочарован от тактиката на Лиъм Росиниър, която не залага на силните му страни, допълва изданието. За разочарованието на Палмър допринасят и колебливите резултати на отбора, както и едва шестата позиция в класирането, както и избледняващите шансове на лондончани да играят в Шампионската лига през следващия сезон.

Сериозен интерес към играча проявяват от Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Байерн (Мюнхен) на този етап, но една от звездите на Англия няма да излезе никак евтино на желаещите. В момента Палмър е оценяван на 110 милиона евро и се очаква от Челси да поискат минимум 120 млн. от европейската валута, за да се разделят със звездата си. Все пак от “Сън” твърдят, че самият плеймейкър би имал желание да се завърне в родния Манчестър, обличайки фланелката на “червените дяволи”, чийто фен е от дете, макар че е юноша на градския съперник Манчестър Сити. От своя страна на “Олд Трафорд” ще търсят подсилване именно в тази зона, но едва ли биха могли да си позволят да похарчат подобна сума за Палмър.

