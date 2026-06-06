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Роналдо води атаката на Португалия срещу Чили (съставите)

  • 6 юни 2026 | 19:45
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Роналдо води атаката на Португалия срещу Чили (съставите)

Португалия приема Чили в контрола в Ойераш. Иберийците се готвят за участието си на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Португалците спечелиха Лигата на нациите миналата година, а след това преминаха без особени проблеми квалификациите за Мондиала.

Чили не успя да се класира за Световното, като завърши на последно място в груповата фаза на пресявките в Южна Америка. Сега ще се опита да започне изграждането нов отбор под ръководството на временния треньор Николас Кордова.

Гонсало Рамош, Нуно Мендеш, Жоао Невеш и Витиня се присъединиха по-късно към отбора, след като спечелиха Шампионската лига с Пари Сен Жермен, но са на резервната скамейка. Кристиано Роналдо е на върха на атаката. Той ще е подпомаган от Рафаел Леао и Франсиско Консейсао.

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Снимки: Imago

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