  3. Тод Боели: Нямах представа дали един играч е добър, но щом Ман Сити искаше Кукурея, и аз го исках

  • 2 март 2026 | 16:41
  • 438
  • 0
Собственикът на английския футболен клуб Челси Тод Боели призна, че левият бранител Марк Кукурея е бил привлечен, защото е бил желан от Манчестър Сити. „Сините от Лондон" подписаха с испанеца през лятото на 2022 година за 63 милиона паунда от Брайтън.

Само няколко месеца по-рано американецът закупи клуба заедно с компанията Clearlake Capital, слагайки край на управлението на Роман Абрамович. В първата година след промяната Тод Боели пое ролята на спортен директор, въпреки че нямаше предишен опит като такъв.

„Да намериш правилните елементи от първия път винаги е трудно. Така че е нормално да направиш грешки, а след като поехме клуба при подобни обстоятелства, цялото предишно управление беше напуснало. Бях временен спортен директор през лятото и нямах представа какво определя дали един играч е добър. Обаче щом Манчестър Сити искаше Марк Кукурея, и аз го исках. Беше толкова просто“, обясни Тод Боули пред медиите на събитие на iConnections, цитиран от ESPN.

27-годишният испански защитник беше трансферна цел на Сити и дори подаде заявка за трансфер, но Брайтън не успя да се договори с „гражданите“. Манчестърският клуб не беше готов да плати подобна сума, но Челси го направи, под ръководството на неопитния Боели.

В четирите си сезона със синята фланелка до момента Марк Кукурея има 148 мача и 9 гола, а договорът му с Челси изтича през юни 2028 година.

