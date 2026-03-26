Александър Димитров и Димитър Митов за сблъсъка на България със Соломоновите острови
16 отбора от Европа се впускат в битка за 4 квоти за Мондиал 2026

  • 26 март 2026 | 07:30
Днес ще се изиграят 8 мача от плейофите в зона "УЕФА" по пътя към Мондиал 2026. За място на финалите на предстоящото Световно първенство ще се борят 16 отбора, разпределени в 4 потока, като само победителите от тях ще се преборят за заветните квоти.

Част от тимовете стигнаха до плейофните сблъсъци, като заеха вторите места в своите групи в квалификациите, а останалите заслужиха това право благодарение на представянето си в Лигата на нациите.

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

В поток "А" Италия ще е домакин на Северна Ирландия в Бергамо. Победителят от този мач ще се изправи срещу Уелс или Босна и Херцеговина, които ще играят в Кардиф.

в поток "В" Украйна излиза срещу Швеция на неутрален терен във Валенсия, а спечелилият мача ще има за съперника един измежду Полша или Албания.

В поток "С" е балканското дерби между Турция и Румъния. Крайният победител от този мач ще си оспорва квотата за Мондиал 2026 със Словакия или Косово, които ще се срещнат в Братислава.

В поток "D" Дания ще е домакин на Северна Македония в Копенхаген, а в другата среща един срещу друг в Прага ще се изправят съставите на Чехия и Ейре.

