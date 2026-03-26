  Бастони и Тонали са титуляри за "адзурите" (съставите)

Бастони и Тонали са титуляри за “адзурите” (съставите)

  • 26 март 2026 | 20:38
Бастони и Тонали са титуляри за “адзурите” (съставите)

Италия посреща Северна Ирландия в полуфинален двубой от една от плейофните четворки за класиране за Мондиала идното лято. Мачът е на стадиона на Аталанта в Бергамо от 21:45 часа.

Спечелилият тази среща ще спори на финала с по-добрия измежду Уелс и Босна и Херцеговина. Крайният победител ще се класира за Световното първенство.

Залогът за италианците е огромен, защото те вече пропуснаха последните две световни първенства. През изминалите квалификации четирикратните световни първенци останаха зад Норвегия с своята група.

Хубавата новина в състава на “адзурите” е свързана с Алесандро Бастони и Сандро Тонали, които започват от първата минута. И двамата се оплакваха от травми в дните преди двубоя, но в крайна сметка са възстановени. Мойс Кийн и Матео Ретеги излизат в атака.

Тимът на Северна Ирландия пък е тук заради добрите си показатели от Лигата на нациите, където тимът разгроми България с 5:0 и завърши на върха в групата си в дивизия "С". Отборът от Белфаст има три участия на мондиали, като последното беше чак преди 40 години в Мексико.

