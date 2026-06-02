Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

Монако обяви официално, че се разделя с треньора си Себастиан Поконьоли след разочароващ край на сезона.

Въпреки че Монако беше близо до изненада, когато загуби с общ резултат 4:5 от Пари Сен Жермен в плейофите си за Шампионската лига, отборът на Поконьоли изостана в Лига 1 и пропусна квалификациите за Шампионската лига за следващия сезон, след като завърши седми.

L’AS Monaco annonce le départ de Sébastien Pocognoli.



Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 1, 2026

Поконьоли се присъедини през октомври като заместник на Ади Хютер и подписа договор до юни 2027 година. Той загуби 13 от общо 38 мача.

"Клубът иска да благодари на Себастиан Поконьоли и неговия екип за пълната им отдаденост на Монако и им пожелава всичко най-добро", се казва в изявление на клуба от Княжеството.

Монако спечели битката с Байер (Леверкузен) за Филипе Луис

Очаква се наследник на специалиста начело на Монако да бъде бившият бразилски национал Филипе Луис, който постигна редица успехи начело на Фламенго.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago