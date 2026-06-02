  Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

  • 2 юни 2026 | 10:04
Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

Монако обяви официално, че се разделя с треньора си Себастиан Поконьоли след разочароващ край на сезона.

Въпреки че Монако беше близо до изненада, когато загуби с общ резултат 4:5 от Пари Сен Жермен в плейофите си за Шампионската лига, отборът на Поконьоли изостана в Лига 1 и пропусна квалификациите за Шампионската лига за следващия сезон, след като завърши седми.

Поконьоли се присъедини през октомври като заместник на Ади Хютер и подписа договор до юни 2027 година. Той загуби 13 от общо 38 мача.

"Клубът иска да благодари на Себастиан Поконьоли и неговия екип за пълната им отдаденост на Монако и им пожелава всичко най-добро", се казва в изявление на клуба от Княжеството.

Монако спечели битката с Байер (Леверкузен) за Филипе Луис
Монако спечели битката с Байер (Леверкузен) за Филипе Луис

Очаква се наследник на специалиста начело на Монако да бъде бившият бразилски национал Филипе Луис, който постигна редица успехи начело на Фламенго.

Снимки: Imago

