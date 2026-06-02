Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

Направилият разочароващ сезон Челси се опита да вдигне настроението на своите привърженици с представянето на новия си титулярен екип, с който ще играе през идната кампания. Изненади няма, като той е в традиционното синьо.

“Не можете да ни укротите. Във всеки от нас има по един лъв. Безстрашен. Неуморим. Невъзможен за овладяване”, гласи част от кампанията на лондончани за новия екип, заснета на тъмен фон.

Can’t Tame Us. 🦁



The 2026/27 Chelsea home kit is here. Created with @NikeFootball.



There’s a Lion in all of us. Fearless. Relentless. Impossible to control.



Available now in-store and online. #CantTameUs pic.twitter.com/QBmAwlcMq5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 2, 2026

Лондончани завършиха чак десети в Премиър лийг и през идния сезон няма да са в евротурнирите. В клуба се подготвят за рестарт с назначаването на нов мениджър в лицето на Чаби Алонсо.

