Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

Направилият разочароващ сезон Челси се опита да вдигне настроението на своите привърженици с представянето на новия си титулярен екип, с който ще играе през идната кампания. Изненади няма, като той е в традиционното синьо.
“Не можете да ни укротите. Във всеки от нас има по един лъв. Безстрашен. Неуморим. Невъзможен за овладяване”, гласи част от кампанията на лондончани за новия екип, заснета на тъмен фон.
Лондончани завършиха чак десети в Премиър лийг и през идния сезон няма да са в евротурнирите. В клуба се подготвят за рестарт с назначаването на нов мениджър в лицето на Чаби Алонсо.