Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

Селекционерът на Гана Карлош Кейрош отложи с ден обявяването на състава на африканците за Световното първенство, след като се наложи да прави промени заради контузени играчи в последния момент.

Португалският специалист проведе пресконференция вчера, преди приятелския мач на „черните звезди“ срещу Уелс тази вечер, но на нея не съобщи избора си за 26 състезатели, които ще пътуват за Северна Америка. Съставът обаче беше публикуван в часовете преди крайния срок на ФИФА.

Head Coach Carlos Queiroz has named Ghana's squad for the 2026 FIFA World Cup in USA, Canada and Mexico.



The campaign begins on 17 June against Panama in Toronto, followed by a clash with England in Boston on 23 June and Croatia in… — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 1, 2026

Кейрош потвърди пред медиите, че централният бранител Александър Джику от Спартак (Москва) се е контузил по време на тренировка и е заменен от родения в Нидерландия Дерик Лукасен. Това е втори тежък удар по амбициите на тима, след като крилото на Тотнъм - Мохамед Кудус, не успя да се възстанови навреме от контузия в бедрото, получена през януари.

Защитникът на френския Монако - Мохамед Салису, който скъса предни кръстни връзки в коляното си също в началото на годината, е още едно сериозно отсъствие за Гана.

Официално: една от звездите на Гана пропуска Световното първенство

Бившият футболист на Челси - Абдул Рахман Баба, се завръща в състава след тригодишно отсъствие, след като през 2022 година игра на Мондиала в Катар, но оттогава има едва един мач за страната си.

Гана ще започне участието си на Световното първенство на 17 юни срещу Панама, а останалите отбори в група "L" са Англия и Хърватия.

Състав на Гана :

Вратари: Джоузеф Ананг (Сейнт Патрикс Атлетик), Бенджамин Асаре (Хартс ъф Оук), Лорънс Ати-Зиги (Санкт Гален)

Защитници: Йонас Аджетей (Волфсбург), Дерик Лукасен (Пафос), Гидеон Менса (Оксер), Абдул Мумин (Райо Валекано), Джером Опоку (Истанбул Башакшехир), Коджо Опонг Препра (Ница), Баба Абдул Рахман (ПАОК), Алиду Сейду (Рен), Марвин Сеная (Оксер)

Полузащитници: Огъстин Боаке (Сент-Етиен), Абдул Фатаву Исахаку (Лестър Сити), Елиша Овусу (Оксер), Томас Партей (Виляреал), Куаси Сибо (Реал Овиедо), Камалдийн Сулемана (Аталанта), Кейлъб Йиренкии (Норшелан)

Нападатели: Принс Квабена Аду (Виктория Пилзен), Джордан Аю (Лестър Сити), Кристофър Бонсу Баа (Ал Кадисия), Ърнест Нуама (Олимпик Лион), Антоан Семеньо (Манчестър Сити), Брандън Томас-Асанте (Ковънтри Сити), Иняки Уилямс (Атлетик Билбао)

