  3. Ейре профука два гола аванс и Чехия ликува

  • 27 март 2026 | 00:42
  • 291
  • 0
Чехия ще играе във финалния плейоф за участие на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, след като елиминира Ейре след победа с 6:5. Мачът завърши 2:2 в редовното време, а при дузпите победителите се наложиха с 4:3.

Ирландците пропуснаха да решат мача, след като водиха убедително с попадението от дузпа на Трой Парът (19’) и автогола на Матей Коварж (23’), но Патрик Шик (27’) и Ладислав Крейчи II (86’) върнаха надеждата на източноевропейците, които демонстрираха повече психологическа устойчивост при рулетката с дузпи.

В спор за място на Световните футболни финали в Северна Америка идното лято Чехия ще спори с Дания, която нямаше никакви проблеми срещу Северна Марекдония и разби западните ни съседи с 4:0. Този двубой предстои на 31-ви март (вторник) от 21:45 часа българско време.

Откриващият половин час на двубоя бе изключително интересен, като зрелището направиха не просто трите гола за отрицателно време, а и обстоятелствата около тях. Двайсетина минути след началото Трой Парът изведе островитяните напред след точно изпълнена дузпа, а само четири минути по-късно стражът Матей Коварж разплака домакинските фенове, след като си отбеляза автогол.

Чехите обаче не позволиха на привържениците си дълго време да страдат и в 27-ата минута надеждите вече бяха възродени, след като Патрик Шик намали изоставането. Той също се разписа след точно изпълнена дузпа.

11-метровият наказателен удар не успя да вдигне домакините на щурм за частичен обрат до почивката и вместо това те дори можеха да позволят на съперника им да се откъсне отново с два гола преднина. Тогава Джейсън Молъмби излезе на стрелкова позиция, но вратарят Коварж се реваншира за грешката си по-рано и спаси.

Пропускът можеше да е фатален, тъй като непосредствено след почивката Ладислав Крейчи се извиси над всички в наказателното поле при едно центриране от корнер и Келъхър със сетни усилия спаси удара, пласиран непосредствено под напречната греда.

Само 120 секунди по-късно пък Молъмби направи втори пропуск, стреляйки в дясната греда.

Така се оформи много интересно начало на втората част и развръзката можеше да се разплете във всяка една от двете посоки в остатъка от двубоя.

Момчетата от Източна Европа бяха по-хитрите и успяха да изравнят четири минути преди края на редовното време с попадението на Ладислав Крейчи II, което прати срещата в две продължения по 15 минути.

В края на първото продължение островитяните отново можеха да излязат напред, но главният съдия Глен Ниберг подмина претенциите им за игра с ръка в наказателното поле и остави двубоя да продължи без дори да преразгледа ситуацията чрез системата ВАР.

Така срещата премина в заключителен етап с изпълнение на дузпи и рулетката от 11-метрови наказателни удари реши срещата в полза на чехите.

